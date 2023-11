Παράξενα

Κρήτη: Βουνό έκρυβε αρχαίο θησαυρό (εικόνες)

Αντικείμενα μεγάλης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας εντοπίστηκαν σε βουνοπλαγιά του νησιού.

Στη περισυλλογή αρχαίων αντικειμένων, που βρέθηκαν κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, σε βουνοπλαγιά στις Γούρνες Ηρακλείου προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας αστυνομικοί από το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Τα αρχαία αντικείμενα, μεταφέρθηκαν από κλιμάκιο αστυνομικών και εξετάσθηκαν από αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, η οποία γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Οι αρχαιότητες που κατασχέθηκαν και συνιστούν αντικείμενα ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας είναι τα εξής:

μαρμάρινη κεφαλή ανδρός,

τμήμα κεφαλής πήλινου ειδωλίου φτιαγμένου σε μήτρα πιθανόν ρωμαϊκής περιόδου,

ακέραιο ειδώλιο κυκλαδικού τύπου γυναικείας μορφής με τα χέρια ενωμένα στην κοιλιακή χώρα πιθανώς τρίτης χιλιετίας π.Χ.,

απόληξη χάλκινου ξίφους με κεντρική νεύρωση πιθανώς μινωικής περιόδου,

οστέινο εργαλείο με τέσσερις οπές σπασμένο σε -3- μέρη,

τμήμα στλεγγίδας κλασικής ή ρωμαϊκής περιόδου,

πήλινο γυναικείο ειδώλιο αναθηματικό φτιαγμένο σε μήτρα πιθανώς κλασσικής ή ρωμαϊκής περιόδου και

βυζαντινή πόρπη από κράμα χαλκού εβδόμου αιώνα μ.Χ.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση οι αρχαιότητες, θα παραδοθούν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στο Αρχαιολογικό Μουσείου Ηρακλείου, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

