Κηφισιά: Αυνανιζόταν σε εστιατόριο και συνελήφθη

Αναστάτωση προκάλεσε το βράδυ της Τρίτης άνδρας που αυνανιζόταν σε εστιατόριο.

Αναστάτωση προκάλεσε το βράδυ της Τρίτης (21/11) ένας 37χρονος άνδρας, παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος αυνανιζόταν σε εστιατόριο στην Κηφισιά.

Η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες προχώρησε στην σύλληψή του έπειτα από σχετικό τηλεφώνημα.

