Τηλεθέαση - “5Χ5”: Ρεκόρ σεζόν την Τετάρτη

Ο Θάνος Κιούσης και το τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 έχουν γίνει αγαπημένη, φανατική συνήθεια των τηλεθεατών.

Ρεκόρ τηλεθέασης για τη φετινή σεζόν, έκανε χθες το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι «5x5» με τον Θάνο Κιούση!

Το «5Χ5», την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης.

Με συνεχή ανοδική πορεία από την έναρξη της σεζόν, το διασκεδαστικό και απρόβλεπτο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 ήταν χθες πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54, στη ζώνη προβολής του, με 18,0%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό 2,3 μονάδες.

Άνδρες και γυναίκες έπαιξαν χθες «5Χ5», με το ανδρικό κοινό να χτυπά μέχρι και 26%, και το γυναικείο να φτάνει το 25,7%.

Το «5Χ5» με τον μοναδικό Θάνο Κιούση από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 17:30 συνεχίζει να κάνει τα απογεύματά μας άκρως διασκεδαστικά!

