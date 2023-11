Κόσμος

Μιλλιέτ - Eurofighter: Η Τουρκία έκανε αίτημα για αγορά 40 αεροσκαφών

Τι ανέφεραν πηγές του Τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην εφημερίδα σχετικά με τα αεροσκάφη, αλλά και άλλα ζητήματα άμυνας της γειτονικής χώρας.

Την πληροφορία ότι η Τουρκία υπέβαλε αίτημα να αγοράσει τα τελευταίας τεχνολογίας μαχητικά πολεμικά αεροσκάφη Eurofighter δημοσίευσε την Πέμπτη η Τουρκική εφημερίδα Μιλλιέτ, επικαλούμενη πηγές του Τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου οι πηγές του Τουρκικού ΥΕΘΑ τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα ανέφεραν ότι η διαδικασία για την προμήθεια των F16 βρίσκεται σε εξέλιξη κυρίως για την κάλυψη των αναγκών σε αεροσκάφη της Διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας και ότι έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές συναντήσεις με τις ΗΠΑ οι οποίες παρακολουθούν τη διαδικασία.

Οι πηγές ανέφεραν ότι, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Yasar Guler, το αεροσκάφος Eurofighter το οποίο παράγεται από μια κοινή κοινοπραξία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, έχει κιόλας αξιολογηθεί από την Τουρκική πλευρά:

«Ενώ συνεχίζεται η διαδικασία προμήθειας και εκσυγχρονισμού των F16, το μόνο αεροσκάφος στο οποίο εστιάζουμε είναι το Eurofighter. Εκτός από αυτό, δεν έχουμε άλλη εργασία. Αντιμετωπίζουμε το θέμα των προμηθειών μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνει ότι θα βοηθήσει στην άρση των αντιρρήσεων της Γερμανίας για αυτό το θέμα. Ως Τουρκία, έχουμε εκφράσει την επιθυμία μας να αγοράσουμε 40 αεροσκάφη, 20 στην πρώτη φάση και 20 στην επόμενη φάση. Το αεροσκάφος που θα αγοράσουμε σίγουρα δεν θα είναι μεταχειρισμένο. Έχουμε ζητήσει να αγοράσουμε το κορυφαίο μοντέλο».

27 Δεκεμβρίου η πρώτη πτήση του Kaan

Οι πηγές έδωσαν επίσης πληροφορίες για το Εθνικό Μαχητικό Αεροσκάφος KAAN, λέγοντας ότι «η πρώτη πτήση του KAAN προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 27 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ο κινητήρας εγχώριας παραγωγής θα είναι έτοιμος το 2028 και το KAAN αναμένεται να εισέλθει στην απογραφή το 2032».

Απάντηση σχετικά με το Incirlik

Όταν ρωτήθηκαν για τον ισχυρισμό ότι «αμερικανικά αεροπλάνα που προσγειώθηκαν στο Ιντσιρλίκ μετέφεραν όπλα στο Ισραήλ μέσω της ‘νότιας Κύπρου’», οι πηγές είπαν: «Ως Τουρκία, αποκλείεται να εμπλακούμε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα βλάψει τους αδελφούς μας στη Γάζα ή να συγχωρήσουμε αυτές τις δραστηριότητες. Η στάση της Δημοκρατίας της Τουρκίας στο θέμα αυτό είναι ξεκάθαρη». Οι πηγές ανέφεραν ότι το κοινό θα πρέπει να είναι προσεκτικό έναντι των ερμηνειών που στοχεύουν στην παραπλάνηση, και ότι τέτοιου είδους ισχυρισμοί δεν πρέπει να είναι αξιόπιστοι.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τη συμβατότητα του Kaan με το ΝΑΤΟ, οι πηγές τόνισαν ότι όλα τα προϊόντα της εγχώριας και εθνικής τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας παράγονται πάνω στα πρότυπα του ΝΑΤΟ.

