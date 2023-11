Κόσμος

Γκιουλέρ: Η Τουρκία θέλει να αγοράσει 40 Eurofighter

"Βόμβες" απο τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, ο οποίος δεν δήλωσε θιασώτης των αμερικανικών F-35. Τι είπε για την ενίσχυση της Άγκυρας στα εξοπλιστικά.

Η Τουρκία διεξάγει συνομιλίες με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, ο οποίος επανέφερε στο προσκήνιο το δόγμα της "Γαλάζιας Πατρίδας", τονίζοντας πως οι δύο χώρες προσπαθούν να πείσουν τη Γερμανία για την πώληση. Για τους ρωσικούς πύραυλους S-400, δήλωσε ότι η Άγκυρα θα τους χρησιμοποιήσει όταν τους χρειαστεί.

«Θα αγοράσουμε 40 από τα αεροσκάφη Block-70 Viper έτοιμα και 79 από αυτά θα κατασκευαστούν από εμάς στο δικό μας εργοστάσιο της TUSAS. Καταβάλλουμε προσπάθειες για (την απόκτηση) Eurofighter. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και η Ισπανία λένε "ναι" και προσπαθούν να πείσουν τη Γερμανία. Αυτοί προσπαθούν, όχι εμείς. Εάν είναι δυνατόν, σχεδιάζουμε να αγοράσουμε 40 Eurofighter από εκεί», δήλωσε ο Γιασάρ Γκιουλέρ, απαντώντας σε ερωτήσεις μελών της Επιτροπής Προϋπολογισμού της τουρκικής βουλής.

Ο ίδιος ανέφερε πως «υπήρξε ένα ερώτημα σχετικά με το αν τα μαχητικά αεροσκάφη που διαθέτουμε είναι σε θέση να εκπληρώνουν τις αποστολές που είμαστε υποχρεωμένοι να εκτελούμε. Τα F-16 και τα F-4 που έχουμε επαρκούν για τις αποστολές που θα εκτελέσουμε», ωστόσο -όπως είπε- «κοιτάμε μπροστά, είχαμε αρχικά υποβάλει αίτημα για F-35», αλλά υπήρξαν κάποια προβλήματα.

Σύμφωνα με τον Γιασάρ Γκιουλέρ, το κυριότερο είναι ότι η Τουρκία έχει δύο δικά της αεροσκάφη: «Έχουμε το Hurjet -θα είναι το εκπαιδευτικό μας αεροσκάφος- αλλά θα είναι και μαχητικό αεροσκάφος. Ο κύριος στόχος μας είναι το KAAN, το εθνικό μας μαχητικό αεροσκάφος. Θα κάνει την πρώτη του πτήση στο τέλος του έτους. Πρόκειται για ένα αεροσκάφος πέμπτης γενιάς και δεν υπάρχει κάποιος κανόνας ότι πρέπει να το ξεκινήσουμε σήμερα, να το ολοκληρώσουμε αύριο και να το βγάλουμε στον διάδρομο μεθαύριο. Θα διαθέτουμε εγχώριο κινητήρα το 2028. Θα πετάξει με τον δικό μας κινητήρα το αργότερο το 2031-2032».

