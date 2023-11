Κοινωνία

Μενίδι: Εξιχνιάστηκε δολοφονία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το έγκλημα μετά από τη διένεξη των δύο ανδρών σύμφωνα με όσα αναφέρει η δικογραφία.

-

Από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 41χρονου, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία 38χρονου, που τελέστηκε τον περασμένο μήνα στην περιοχή του Μενιδίου.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, την 17η Οκτωβρίου 2023 σε αυτοσχέδια κατοικία εντός αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην περιοχή του Μενιδίου, ο κατηγορούμενος αφού λογομάχησε με τον 38χρονο με αφορμή ναρκωτικές ουσίες, τον τραυμάτισε στο πόδι με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου και διέφυγε πεζός.

Όπως μεταδίδει ο αστυνομικός συντάκτης του ΑΝΤ1 Μανώλης Ασαριώτης, από την έρευνα στον χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρι κουζίνας και ξυράφι, ενώ από την επακόλουθη προανακριτική διαδικασία ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα ο οποίος παρέπεμψε την υπόθεση σε Ανακριτή.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Δεξαμενή φορτηγού έπεσε σε αυτοκίνητο που το ακολουθούσε

Απολογία Πισπιρίγκου: Η περιγραφή της για το επεισόδιο που άφησε την Τζωρτζίνα τετραπληγική (βίντεο)

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησε και ο Παπαδημούλης