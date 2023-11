Life

Σύνταγμα: Χριστουγεννιάτικο δέντρο με 24000 λαμπιόνια στην “καρδιά” της Αθήνας (εικόνες)

Φωταγωγήθηκε το πολλών μέτρων χριστουγεννιάτικο δέντρο που "φωτίζει" την πρωτεύουσα, στέλνοντας μήνυμα χαράς και ελπίδας.

Σε ατμόσφαιρα Χριστουγέννων μπήκε απόψε η Αθήνα, καθώς το 17 μέτρων Χριστουγεννιάτικο Δέντρο άναψε στην πλατεία Συντάγματος από τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη.

Μαζί του άναψαν συνολικά 24.000 φωτάκια τύπου Led, που σκόρπισαν αμέσως τη λάμψη και τη μαγεία τους στον κόσμο, ο οποίος γέμισε την πλατεία, δεν πτοήθηκε από τη βροχή και χάρηκε τη στιγμή, αλλά και τη μουσική εκδήλωση που προγραμμάτισε η δημοτική Αρχή.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος ήταν οι οικοδεσπότες, ενώ οι φωνές του Δώρου Δημοσθένους και της Πέννυς Μπαλτατζή, συνοδευόμενοι από την Athens Big Band, γέμισαν τη βραδιά με χριστουγεννιάτικες μελωδίες, κάποιες στιγμές μάλιστα οι δύο ερμηνευτές... τραγουδώντας στη βροχή.

«Υγεία, αγάπη και επειδή τα Χριστούγεννα είναι γιορτή των παιδιών, να χαιρόμαστε τα παιδιά μας, μικροί μεγάλοι. Τα καλύτερα έρχονται», ευχήθηκε ο κ. Μπακογιάννης πριν το άναμμα του δέντρου, το οποίο «ήρθε» από το Καρπενήσι για να στολίσει την πρωτεύουσα και θα παραμείνει φωτισμένο μέχρι και τις πρώτες ημέρες του 2024.

Περίπου 83 χλμ. φωτεινές γιρλάντες τύπου Led και φωτοσωλήνες θα φωτίσουν δέντρα και κολώνες στην πόλη, περισσότερα από 3.800 εναέρια και επιστύλια Led στολίδια θα δώσουν τον γιορτινό τόνο και 44 δέντρα, μεγάλα αερόστατα και αρκούδοι θα στολίζουν 37 πλατείες της πόλης, η οποία θα έχει δέκα χριστουγεννιάτικα χωριά σε ισάριθμες πλατείες.

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων του δήμου Αθηναίων, από τα μουσικά live στη γιορτινή σκηνή της πλατείας Συντάγματος και τα πάρτι στους δρόμους και στις στοές της πόλης, μέχρι τις δημιουργικές δράσεις για τα παιδιά, τις γιορτινές παραστάσεις και τα χριστουγεννιάτικα δρώμενα για όλους.

Το ραντεβού των Χριστουγέννων θα δοθεί και φέτος στις γειτονιές της Αθήνας, στα Δημοτικά Πολιτιστικά Κέντρα, στους πολυχώρους, στις πινακοθήκες, στα θέατρα, στις βιβλιοθήκες, αλλά στους νέους χώρους του δήμου, τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, το Μουσείο Μαρία Κάλλας και το Athens Book Space στο ανανεωμένο Πάρκο Ελευθερίας, ενώ η πλατεία Κοτζιά θα είναι και πάλι το χριστουγεννιάτικο σημείο για τα φαναράκια και τις ευχές.

