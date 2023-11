Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: τα θέματα του Σαββάτου

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η πλούσια θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 12η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Σάββατο, 25 Νοεμβρίου στις 14:00

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί μας να αποκτήσει αυτοπεποίθηση; Τι λάθη κάνουν οι γονείς;

Ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση της αρθρίτιδας στον ώμο, που ταλαιπωρεί με πόνο 1 στους 3 ανθρώπους;

Movember: Ο μήνας για την προστασία της υγείας των ανδρών. Τι πρέπει να περιλαμβάνει το ανδρολογικό check up;

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τον μητρικό θηλασμό από εξειδικευμένους επιστήμονες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου η εκπομπή «Υγεία πάνω απ΄ όλα» δεν θα μεταθοδεί λόγω της ζωντανής μετάδοσης του 23ου Grand Prix της Formula 1.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ANT1.

#YgeiaPanwApOla

Συντελεστές:

Παρουσίαση –Αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Σκηνοθεσία: Αλεξάνδρα Ζυγούρα

Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control: Φαίη Χρυσοχόου

