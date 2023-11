Πολιτική

Οικονόμου: Θα νομοθετήσουμε για το θέμα της αναστολής και εκτέλεσης των ποινών (βίντεο)

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σύλληψη του Δράκου των Εξαρχείων αλλά και την έξαρση της βίας μεταξύ ανηλίκων

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη το πρωί της Παρασκεύης μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Αναφερόμενος στο δράκο των Εξαρχείων ο κ. Οικονόμου είπε πως "με γρήγορα αντανακλαστικά η ΕΛΑΣ συνέλαβε το δράκο" ενώ όπως είπε "δεν θα μιλήσω για αρμοδιότητες του υπουργείου Δικαιοσύνης όπως του γιατί αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους χωρίς διεύθυνση μόνιμης κατοικίας", τονίζοντας πως "η υπόθεση αυτή έφερε στην επιφάνεια παθογένειες του συστήματος, όπως την αδυναμία τήρησης των περιοριστικών όρων, καθώς ο συγκεκριμένος άνδρας έπρεπε 3 φορές το μήνα να εμφανίζεται στο ΑΤ Εξαρχείων, και ενώ δεν το έκανε δεν ενημερώθηκε έγκαιρα η Εισαγγελία"

"Η έρευνα που ζητήσαμε στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων θα δείξει τον τρόπο λειτουργίας σε όσους δεν παρουσιάζονται στο Αστυνομικό Τμήμα" είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός και επεσήμανε πως "η ΕΛΑΣ κάνει εξαιρετική δουλειά απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα"

Ο κ. Οικονόμου τόνισε πως "θα νομοθετήσουμε για το θέμα της αναστολής και εκτέλεσης των ποινών και θα συζητηθεί η εφαρμογή από το "βραχιολάκι" το οποίο έχει ψηφιστεί"

Για την έξαρση της βίας μεταξύ ανηλίκων ο κ. Οικονόμου ανέφερε πως " ο τελευταίος κρίκος διαχείρισης της ανήλικης εγκληματικότητας η ελληνική αστυνομία" και πως "και στην Ελλάδα υπάρχει μία κουλτούρα βίας και μέσω της μουσικής αλλά και των βιντεοπαιχνιδιών" ενώ για τα βίντεο παιδικής παραβατικότητας που διακινούνται στο διαδίκτυο είπε πως "είναι ένα δύσκολο θέμα, όμως όχι κάτι που αφορά την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο"

Τέλος, αναφερόμενος στη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως "τα όσα συμβαίνουν είναι αποτέλεσμα έλλειψης πραγματισμολυ αλλά και αδυναμίας του κομματος να προσγφέρει εναλλακτική στον κόσμο"

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Γιάννη Οικονόμου:

