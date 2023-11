Οικονομία

Black Friday: H γιορτή των αγορών και των προσφορών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνωστισμός αναμένεται στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και ειδικά σε όσες θα πραγματοποιήσουν γενναιόδωρες εκπτώσεις.

-

Τριήμερο προσφορών ξεκινά την Παρασκευή, με την Black Friday να σηματοδοτεί την έναρξη του ομώνυμου πολυπόθητου εμπορικού γεγονότος.

Με επίσημη ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδας (ΣΕΛΠΕ), γνωστοποίησε ότι τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά την Κυριακή σε όλη τη χώρα από τις 11.00 το πρωί μέχρι τις 20.00 το βράδυ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου (Black Friday) και την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου (Cyber Monday) οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις θα έχουν μεγάλες προσφορές σε ποικιλία προϊόντων, με την αρτιότερη δυνατή εξυπηρέτηση και σεβασμό στο καταναλωτικό κοινό».

Την τιμητική τους τις ημέρες αυτές έχουν οι αγορές σε ενδύματα, υποδήματα, αξεσουάρ, καλλυντικά, κοσμήματα, έπιπλα, ηλεκτρικές και ψηφιακές συσκευές αλλά και σε συνδρομές σε γυμναστήρια, κρατήσεις σε θεάματα, καθώς και εισιτήρια, διαμονές και ενοίκια αυτοκινήτων σε ταξίδια. Οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ανοίγουν πολύ νωρίς, τα τελευταία χρόνια μάλιστα από τις μεταμεσονύκτιες ώρες της προηγουμένης, και δίνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες προσφορές. Οι μεγάλες εμπορικές πιάτσες του Λεκανοπεδίου όπως το Κολωνάκι, η Πλατεία Συντάγματος, ο Πειραιάς, η Γλυφάδα, το Μαρούσι, το Περιστέρι, το Παγκράτι αλλά και malls και πολυκαταστήματα, αναμένεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση μέχρι σημείου συνωστισμού.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης στα καταστήματα



Παράλληλα ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας επισκέφθηκε την Παρασκευή εμπορικά καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας ενόψει των εκπτώσεων στο πλαίσιο της Black Friday, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρο Καφούνη.

Ο κ. Σκρέκας συνάντησε καταστηματάρχες, εργαζόμενους και καταναλωτές. Συζήτησε μαζί τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα της αγοράς, την κίνηση στα εμπορικά καταστήματα ενόψει της εορταστικής περιόδου, τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, τις επερχόμενες χειμερινές εκπτώσεις. Ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στην επιτυχή πορεία της κυβερνητικής πρωτοβουλίας “Μόνιμη Μείωση Τιμής” όπως επίσης και στην ανάγκη σεβασμού της νομοθεσίας για τις προσφορές και τις εκπτώσεις, για την οποία ανέφερε ότι εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού και προστατεύει το καταναλωτικό κοινό.

Μετά το τέλος της επίσκεψης δήλωσε:

«Επισκεφτήκαμε σήμερα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, ώστε να δούμε το μέγεθος των προσφορών.

Ελέγχουμε πώς αποτυπώνονται οι τιμές και οι προσφορές. Διαπιστώνουμε ότι όλη η αγορά έχει ανταποκριθεί στον νέο νόμο της κυβέρνησής μας. Οι εκπτώσεις αποτυπώνονται με ορθό τρόπο, ώστε ο καταναλωτής να αντιλαμβάνεται και να συγκρίνει τις τιμές των προϊόντων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Είδαμε ποσοστό εκπτώσεων το οποίο ξεπερνάει και το 50%, το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε μία περίοδο όπου ο πληθωρισμός ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Είναι μια ευκαιρία για τους καταναλωτές, από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, να μπορέσουν να αγοράσουν τα προϊόντα τα οποία τους ενδιαφέρουν σε πολύ χαμηλές τιμές.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται. Εμείς ως αρμόδιο Υπουργείο όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε προχωρήσει σε τιμοληψία χιλιάδων προϊόντων, ώστε να συγκρίνουμε με τις τιμές που ανακοινώνονται σήμερα και να διαπιστώσουμε εάν οι προσφορές είναι πραγματικές ή όχι. Φαίνεται ότι μέχρι τώρα το εμπόριο ανταποκρίνεται και τηρεί τον νόμο περί ορθής αποτύπωσης των εκπτώσεων».



Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Βάρκιζα: Νεκρές δύο γυναίκες στην Λεωφόρο Σουνίου (βίντεο)

Δυτική Όχθη: Νεκρός 12χρονος Παλαιστίνιος από σφαίρα στο στήθος

Τροχαίο - Σίνδος: Σκοτώθηκε οδηγός στην Εθνική Οδό (βίντεο)