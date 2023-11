Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ: Πορεία θαλασσαιμικών προς τη Βουλή

Τα αιτήματα των πασχόντων από την ασθένεια αυτή και η έκκλησή τους προς την πολιτεία για την υποστήριξή τους.

Η «Ομάδα Πρωτοβουλίας Γονέων και Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία Παίδων "Αγία Σοφία"» σε συνεργασία με άλλους φορείς και σωματεία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, διοργανώνει την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου και ώρα 10.30, πορεία διαμαρτυρίας με αίτημα την αντιμετώπιση:

των σοβαρών ελλείψεων σε μεταγγιζόμενο αίμα καθώς και

της συνολικής υποβάθμισης των υπηρεσιών υγείας οι οποίες παρέχονται στους πάσχοντες.

Η πορεία θα ξεκινήσει από το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στου Γουδή και θα κατευθυνθεί προς τη Βουλή των Ελλήνων.

Η σχετική πρόσκληση αναφέρει:

«Διεκδικούμε το τέλος των υπομεταγγίσεων και των ελλείψεων σε ιατρικό – νοσηλευτικό προσωπικό (που έχει επιδεινωθεί από το Μάρτιο μέχρι και σήμερα) και σε αναλώσιμα σκευάσματα στους ανασφάλιστους πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία. […] Πολιτεία, ακούς; Εμείς υπήρξαμε από τα πρώτα θύματα της πανδημίας. Χάσαμε αγαπημένους φίλους και φοιτητές μας. Εμείς στις κρίσεις και διακοπές ψάχνουμε τις αποθήκες για φάρμακα, αναλώσιμα, αίμα και αιμοδότες. Εμείς σε κάθε υπομετάγγιση γεμίζουμε με άγχος, φόβους και ερωτήματα για την επόμενη ημέρα, τα σχέδια και τις προσδοκίες μας. Εμείς πάμε στο σχολείο και στις δουλειές με 30 ή και λιγότερο αιματοκρίτη. Ωστόσο, εμείς χαμογελάμε στη ζωή, κλείνοντας της το μάτι, ότι θα τα βγάλουμε πέρα. Εμείς στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους ιατρούς, νοσηλευτές και εργαζόμενες στη σίτιση και την καθαριότητα. […] Και εμείς ως πάσχοντες, ως συγγενείς και ως φίλοι διεκδικήσαμε και πετύχαμε την επαναφορά των γευμάτων στο τμήμα Μεσογειακής Αναιμίας. Πολιτεία, εάν ακούς, έλα μαζί μας για το δικαίωμα στη ζωή και την κοινωνική αξιοπρέπεια».

