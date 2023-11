Αθλητικά

Euro 2024- Μπαλτάκος: Ανέκδοτο… να προκριθούμε και να μην είναι ο Πογέτ

Ο Πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, έκλεισε κάθε συζήτηση για άμεση απομάκρυνση του Ουρουγουανού τεχνικού.

Απολύτως ξεκάθαρος ήταν ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Τάκης Μπαλτάκος, αναφορικά με το μέλλον του Γκουστάβο Πογέτ στον πάγκο της εθνικής ομάδας, σε περίπτωση πρόκρισής της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. «Η ομάδα να προκριθεί και να μην είναι στο EURO ο Πογέτ; Αυτό θα ήταν ανέκδοτο. Τέτοιες τοποθετήσεις τις ακούω μόνο για να γελάσουμε, ως ανέκδοτο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό», τόνισε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, μιλώντας στην ΕΡΑ Σπορ, κλείνοντας οριστικά τη σχετική συζήτηση.

«Αυτό θα γίνει!», υπογράμμισε, απαντώντας στην ερώτηση αν η εθνική θα πάει στα γήπεδα της Γερμανίας με τον Ουρουγουανό τεχνικό στον πάγκο της. «Εγώ λοιπόν, δεν αδρανώ, αλλά αδρανώ... ενεργητικά! Δηλαδή συγκεντρώνομαι και περιμένω το χρόνο να ενεργήσω. Δεν σημαίνει δηλαδή πως πρέπει να ενεργήσω με το πρώτο κροτάλισμα των δακτύλων του άλλου... Περιμένεις, σκέφτεσαι, ενεργείς. Έτσι, όταν παρέμβω, να παρέμβω ουσιαστικά, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που δεν πρέπει να κάνεις κάτι, μια κατάσταση, για παράδειγμα, όπως βρίσκονται οι διαιτητές στο μπάσκετ», πρόσθεσε ο κ. Μπαλτάκος, ο οποίος χαρακτήρισε «δώρο για όλη την Ελλάδα» την πιθανή πρόκριση της εθνικής στο EURO 2024, μέσω των πλέι-οφ του Μαρτίου.

