Παλαιό Φάληρο: Βρέθηκε οπλισμός σε κλεμμένο και εγκαταλειμμένο όχημα

Τι βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο και τα πρώτα σενάρια που εξετάζει η Αστυνομία.

Εκπλήξεις επεφύλασσε ο εντοπισμός ενός κλεμμένου οχήματος στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Νοεμβρίου.

Το όχημα εντοπίστηκε στην οδό Νηρηίδων από αστυνομικούς οι οποίοι έκριναν ότι είναι ύποπτο και έτσι μετά από έλεγχο και διαπίστωσαν ότι είχε κλαπεί από την περιοχή της Νέα Ιωνίας.

Ακολούθησε έλεγχος και εντός του αυτοκινήτου υπήρχαν ένα καλάσνικοφ, δύο γεμιστήρες, ένα κράνος αλλά και ένα μπιτόνι. Το όχημα μαζί με τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στα ειδικά εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να γίνουν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και να διαπιστωθεί, εάν το καλάσνικοφ έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και πότε. Επίσης, θα γίνει έρευνα για εντοπισμό κι άλλων στοιχείων, όπως αποτυπώματα ή DNA, σε μία προσπάθεια να πέσει φως στην υπόθεση.

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει την υπόθεση. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρουν ότι πιθανόν το κλεμμένο όχημα με το καλάσνικοφ σχετίζεται με υπόθεση του κοινού ποινικού δικαίου και με ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών.

