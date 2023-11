Κόσμος

Ισραήλ: Απελευθερώθηκαν 39 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για 24 γυναίκες και 15 παιδιά, που απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς.

-

Τριάντα εννέα Παλαιστίνιοι – 24 γυναίκες και 15 παιδιά, που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές – απελευθερώθηκαν σήμερα στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η Λέσχη Παλαιστινίων Κρατουμένων – μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία υπερασπίζεται τους Παλαιστίνιους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές – ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι 28 απελευθερωθέντες μεταφέρθηκαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και άλλοι 11 αποβιβάστηκαν από λεωφορείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Οι 39 απελευθερωθέντες κρατούνταν σε τρεις ισραηλινές φυλακές, συμπεριλαμβανομένων δύο στη Δυτική Όχθη.

Η 23χρονη Μάλακ Σαλμάν είχε συλληφθεί πριν από επτά χρόνια καθ’ οδόν για το σχολείο της, επειδή προσπάθησε να μαχαιρώσει αστυνομικό στην Ιερουσαλήμ. Φυλακίστηκε τον Φεβρουάριο του 2016, εκτίοντας ποινή κάθειρξης εννέα ετών.

Συνοδεία αστυνομικών επέστρεψε σήμερα στο σπίτι της, στη συνοικία Μπέιτ Σαλάφα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. «Αστυνομικοί είναι στο σπίτι μας και εμποδίζουν τον κόσμο που θέλει να έρθει για να μας δει», είπε στο AFP η μητέρα της, συμπληρώνοντας ότι η 23χρονη «είναι αδύναμη, επειδή δεν έχει φάει από χθες».

Οι ισραηλινές αρχές είχαν γνωστοποιήσει νωρίτερα σήμερα ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ για τον εορτασμό της αποφυλάκισης κρατουμένων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ??????? (@aljazeera)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ??????? (@aljazeera)

Ειδήσεις σήμερα:

Αιτωλοακαρνανία: Παπάδες πιάστηκαν στα χέρια

Πάτρα: Γυναίκα πλάκωσε στο ξύλο άντρα στη μέση του δρόμου

Μικέλε Μορόνε: Διαγνώστηκα με μια ήπιας μορφής διπολική διαταραχή