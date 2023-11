Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη - Τσακλόγου

Διμέτωπη επίθεση από τα μείζονα κόμματα της αντιπολίτευσης στον Υπουργό Επικρατείας και στον Υφυπουργό Εργασίας.

«Οι δικηγόροι καλούνται από τον Υφυπουργό Εργασίας «να γίνουν ντελιβεράδες, γιατί έχουμε πολλούς δικηγόρους και σχετικά λίγους ντελιβεράδες». Επειδή όμως έχουμε, αναλογικά, ακόμα πιο πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς (στο πιο πολυπληθές κυβερνητικό σχήμα της Ευρώπης), τους καλώ να δώσουν εκείνοι πρώτοι το καλό παράδειγμα του μεροκάματου, εφαρμόζοντας τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης», αναφέρει σε ανάρτηση του ο Στέφανος Κασσελάκης, σχολιάζοντας την αναφορά του Πάνου Τσακλόγλου που έχει προκαλέσει σάλο, μετά την αναρώτηση του γιατί δεν γίνεται ντελιβεράς ένας δικηγόρος αν δεν έχει ικανοποιητικό εισόδημα.

Εξαπολύοντας διμέτωπη επίθεση, παράλληλα ο Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, στρέφει τα βέλη του προς την Κυβέρνηση και δη τον Μάκη Βορίδη για όσα έγιναν την Παρασκευή στην Βουλή, δηλώνοντας:

«Η Νέα Δημοκρατία φοβάται την αλήθεια και έχει πάρει οριστικό διαζύγιο με το δίκαιο. Αυτό αποδεικνύει η απόφασή της να απορρίψουν, μόνο οι βουλευτές της χθες το βράδυ, τις προτάσεις σύστασης επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών των πρώην Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών για την υπογραφή και εκτέλεση της σύμβασης 717, για την τηλεδιοίκηση δηλαδή του σιδηροδρομικού δικτύου. Η ΝΔ επέλεξε να αγνοήσει την ποινική δικογραφία που έστειλε στη Βουλή η Ευρωπαία Εισαγγελέας και εντοπίζει ενδείξεις τέλεσης των αδικημάτων της απιστίας σε επίπεδο κακουργήματος και της παράβασης καθήκοντος από τον πρώην υπουργό Υποδομών κ. Καραμανλή. Μία εντολή που προσβάλλει τη δικαιοσύνη, τους θεσμούς και το αίτημα της κοινωνίας για πλήρη διαλεύκανση των ευθυνών και προέρχεται απευθείας από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης απέρριψε το αίτημα των συγγενών των θυμάτων για απαντήσεις και απονομή δικαιοσύνης για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αφήνει επίσης αναπάντητα, σοβαρά ερωτήματα για τις ευθύνες του κ. Καραμανλή, ο οποίος κρύφτηκε πίσω από την κυβερνητική πλειοψηφία για να αποφύγει τον έλεγχο της δικαιοσύνης. Αν δεν είχε τίποτα να φοβηθεί θα συναινούσε, όπως ο Χρήστος Σπίρτζης, και δεν θα επέλεγε να αποφύγει μια έρευνα προκαταρκτικής επιτροπής όπου και πάλι η ΝΔ θα είχε πλειοψηφία. Οι μεθοδεύσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας προκαλούν την κοινή γνώμη καθώς μοναδική τους στόχευση τους είναι να προστατέψουν τον κ. Καραμανλή. Το μόνο που καταφέρουν όμως είναι να του μείνει για πάντα ρετσινιά της αμνήστευσης με πολιτική συγκάλυψη. Έτσι η κυβερνητική πλειοψηφία επιφέρει ακόμη ένα πλήγμα στην αξιοπιστία του πολιτικού μας συστήματος και απαξιώνει περαιτέρω τους θεσμούς. Η χθεσινή νύχτα θα μείνει στην ιστορία ως μια νύχτα συγκάλυψης».

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωση του γραφείου Τυπου του κόμματος κατέκρινε για αλαζονεία και έπαρση τους υπουργούς της κυβέρνησης της ΝΔ, αναφέροντας πως κοντεύουν να γίνουν δεύτερη φύση τους.

Συγκεκριμένα επικρίνεται έντονα ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, καθώς, σύμφωνα με την το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, «χθες στη Βουλή επιδόθηκε σε ένα κρεσέντο προκλήσεων καθοδηγώντας τη στάση συγκάλυψης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, που απέρριψαν τη διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών στη βάση της δισκογραφίας του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Μάλιστα, χειροκρότησαν θερμά τον πρώην υπουργό, που είναι υπεύθυνος για τη μη έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου της τηλεδιοίκησης, που θα εγγυόνταν την ασφάλεια των πολιτών».

Στο στόχαστρο των έντονων επικρίσεων της Χ. Τρικούπη μπήκε και ο υφυπουργός Εργασίας, Παναγιώτης Τσακλόγλου, που, όπως χαρακτηριστικά τονίζει η ανακοίνωση του κόμματος «ανεβοκατεβάζει» τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα τηλεοπτικά παράθυρα, και χθες απαξίωσε τους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες.

Είναι αυτοί, που μπαίνουν στο στόχαστρο της φορολογικής ατζέντας, που επιμελώς απέκρυψε προεκλογικά η κυβέρνηση έχοντας το θράσος να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ που πρότεινε τη φορολόγηση όσων κατέχουν μετοχές και ακίνητα αξίας εκατομμυρίων ευρώ, και όχι των αδύναμων και της μεσαίας τάξης».

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταλήγει στην ανακοίνωσή του με την επισήμανση: «Ας μην έχουν όμως αυταπάτες: Τώρα είναι αντιμέτωποι με τα προβλήματα που δεν έλυσαν και όσα οι ίδιοι δημιούργησαν».





