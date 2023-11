Πολιτική

Βία κατά των Γυναικών: Συζήτηση Μητσοτάκη με θύμα έμφυλης βίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρακολουθήστε τον διάλογο του Πρωθυπουργού με την γυναίκα - θύμα ενδοοικογενειακής βίας, με αφορμή την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

-

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συζήτησε με μία γυναίκα που ήταν θύμα έμφυλης βίας.

Συγκεκριμένα, αναφέρει στην ανάρτησή του για την ημέρα: "Σήμερα, Διεθνή Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, συζητάμε για την κακοποίηση. Για το πώς τη βιώνει μία γυναίκα, και πώς καταφέρνει να αποδράσει. Αλλά και για τα εργαλεία της Πολιτείας για να τη βοηθήσει να βγει από τον κύκλο της βίας".

Σήμερα, Διεθνή Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, συζητάμε για την κακοποίηση. Για το πώς τη βιώνει μία γυναίκα, και πώς καταφέρνει να αποδράσει. Αλλά και για τα εργαλεία της Πολιτείας για να τη βοηθήσει να βγει από τον κύκλο της βίας. https://t.co/X5PuViQVV4 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 25, 2023

Αναλυτικά η συζήτηση του Πρωθυπουργού με την γυναίκα, θύμα ενδοοικογενειακής βίας:

"Κυριάκος Μητσοτάκης: Πώς άντεξες τόσα χρόνια;

Θύμα: Δεν ξέρω πώς άντεξα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Και ήταν πολλά χρόνια, ε;

Θύμα: Ήταν πάρα πολλά, 16 με 17.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θυμάσαι την πρώτη φορά;

Θύμα: Ναι, τη θυμάμαι την πρώτη φορά. Ήταν σε στιγμές χαράς, σε στιγμές που πιστεύεις ότι πραγματοποιούνται όλα σου τα όνειρα, ακριβώς στην προετοιμασία του γάμου και την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μέσα στη χαρά δηλαδή; Μέσα σ’ αυτό το γεγονός που θα έπρεπε να είναι το πιο χαρούμενο γεγονός της ζωής σας γίνεται βίαιος.

Θύμα: Ναι. Και «έφταιγα» κιόλας, το «προκαλούσα».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο κακοποιητής πάντα θα φροντίσει να ρίξει το βάρος σ’ εσένα, στη γυναίκα, ότι «αυτή φταίει», ότι αυτός «δεν έχει κάνει τίποτα κακό». Είναι μία πλήρης αναστροφή ευθύνης αυτό το οποίο συμβαίνει.

Θύμα: Ναι. «Δεν ήξερα να φέρομαι, να έχω τον άντρα μου ήρεμο, ευτυχισμένο, να προλαβαίνω να κάνω τα πάντα τέλεια ούτως ώστε να μην υπάρχει ένταση μέσα στην οικογένεια», να μην απαντώ, να μη μιλάω.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι βολικό ε; Εσύ έπρεπε να είσαι καλή σύζυγος, καλή μαμά, δούλευες, έφερνες χρήματα στο σπίτι, και έτρωγες και ξύλο, να το πω έτσι κυνικά. Μετά από το συμβάν, ειδικά όταν ήσουν πολύ κακοποιημένη, σου ζητούσε συγγνώμη; Έλεγε «τι είναι αυτό που έγινε, δεν θα ξαναγίνει ποτέ;». Ή ήταν σα να μην είχε συμβεί;

Θύμα: Γινόταν οικογενειακό συμβούλιο και δικαστήριο στο σπίτι με όλη την οικογένεια μετά από ένα τέτοιο συμβάν, γιατί αυτό το συμβάν δεν μπορούσε να καλυφθεί, υπήρχαν και μωρά μέσα στο σπίτι. Εκεί υπήρχε η κατάκριση ότι κάτι κάνω και φτάνω να τον εξωθώ έξω απ’ τα όριά του…

Κυριάκος Μητσοτάκης: Άρα υπήρχε πάντα η ευθύνη σ’ εσένα.

Θύμα: Πάντα ναι, από όλη την οικογένεια και από τους δικούς μου γονείς και από τους δικούς του γονείς.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κι από τους δικούς σου γονείς;

Θύμα: Κι απ’ τους δικούς μου γονείς, ναι.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ήταν δηλαδή ένας Γολγοθάς που τον ανέβαινες μόνη σου, αυτό μου περιγράφεις.

Θύμα: Ναι, μόνη μου, έκρυβα τα πάντα από όλους. Κι από τη δουλειά μου, γιατί υπήρχαν φορές που ήμουν πάρα πολύ χτυπημένη και δεν μπορούσα να εργαστώ. Έχουν γίνει όμως και σοβαρά περιστατικά, που χρειάστηκε ν’ απευθυνθώ σε νοσοκομείο.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το πιο σοβαρό ποιο ήταν;

Θύμα: Το πιο σοβαρό ήταν μια επίθεση κατά πρόσωπο, με κεφαλιά, όπου μου έσπασε τη μύτη και είχα οίδημα στο πρόσωπο και αιμορραγία.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κι όταν πήγες στο νοσοκομείο; Σε ρώτησε κάποιος πώς έγινε αυτό ή δεν ενδιαφέρθηκε κανείς, απλά σε φρόντισαν ιατρικά;

Θύμα: Τους είπα μια ψεύτικη δικαιολογία, την οποία λένε όλες οι γυναίκες όταν πάνε εκεί, ότι γλίστρησαν και έπεσαν στο μπάνιο, και το πίστεψαν.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ή θέλησαν να το πιστέψουν και απλά δεν ήθελαν να μπουν «στα βαθιά», υπάρχει κι αυτή η περίπτωση.

Θύμα: Πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η περίπτωση, δεν ξέρουν ίσως πώς να το χειριστούν, πώς να σε πλησιάσουν.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Υπήρχε άλλος παράγοντας; Αλκοόλ, ναρκωτικά;

Θύμα: Όχι, ποτέ. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν απίστευτα νοικοκυρεμένος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας καλός πολίτης, ένας φαινομενικά καλός πατέρας και σύζυγος…

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μα δεν κάνει τέτοιες διακρίσεις η βία κατά των γυναικών, καθόλου. Μπορείς να δεις ανθρώπους εξαιρετικά επιτυχημένους, καταξιωμένους, υποδείγματα θα έλεγες στον κοινωνικό τους περίγυρο, και να μπαίνουν μέσα στο σπίτι και να «μαυρίζουν» τις γυναίκες τους στο ξύλο κάθε μέρα.

Θύμα: Ναι ισχύει αυτό.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ήταν βίαιος με τα παιδιά;

Θύμα: Ήταν βίαιος και με τα παιδιά. Συνήθως εγώ προστάτευα τα παιδιά όταν για κάποιο λόγο κάτι τον ενοχλούσε και ορμούσε να χτυπήσει τα παιδιά. Αλλά ήταν τόσο τραγικό, δηλαδή εγώ μπορεί ν’ αγκάλιαζα τα παιδιά για να μην τα χτυπήσει και αυτός να συνέχιζε, ας πούμε επί δέκα λεπτά, να χτυπάει εμένα, ενώ τα παιδιά βρίσκονταν κάτω απ’ την αγκαλιά μου.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πόσων χρόνων ήταν τα παιδιά;

Θύμα: Το μικρότερο 7-8, τα άλλα ήταν μεγαλύτερα. Όταν ζητούσε το σχολείο κάποια εκτίμηση της ψυχολογικής κατάστασης των παιδιών για τις αντιδράσεις τους, έπρεπε σαν γονείς και οι δύο να πάμε σε κάποιο κέντρο που στηρίζει μαθησιακές δυσκολίες. Εκεί όταν εγώ έλεγα την αλήθεια, την έχω πει την αλήθεια εκεί, τι συμβαίνει, συνήθως οι ψυχολόγοι κρατούσαν εμένα και τα παιδιά για συνεδρίες και κανένας δεν υποχρέωνε τον πατέρα να παραστεί σε αυτές τις συνεδρίες.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι. Ούτε «βάρεσε» κάποιο καμπανάκι άλλο εκείνη τη στιγμή;

Θύμα: Όχι.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κάποιος ήξερε, κάποιος έμαθε εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η αντίληψη, δυστυχώς…

Θύμα: Ρατσισμός στη γυναίκα υπάρχει.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το είπες καλά…

Θύμα: Ότι φταίει η μητέρα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Και αυτή η αίσθηση, «να τα λύσουν μόνοι τους, είναι πρόβλημα της οικογένειας», κατά κανόνα πρόβλημα της γυναίκας, άρα «δεν μας αφορά». Εμένα αυτό που με συγκλονίζει είναι η αδιαφορία απέναντι στον πόνο του άλλου. Σκεφτόσουν τα παιδιά, ότι θα ήταν καλύτερα να μείνουμε ως οικογένεια παρά το πρόβλημα, από το να πάρεις την απόφαση να φύγεις;

Θύμα: Στην αρχή σκεφτόμουν ότι επειδή μάλλον εγώ φταίω και δεν διαχειρίζομαι σωστά την οικογενειακή ηρεμία, ότι πρέπει να το προσπαθήσω. Κάποια στιγμή όμως κατάλαβα ότι δεν είναι στο χέρι μου, ότι δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό το πράγμα, αλλά ούτε και ότι το προκαλώ εγώ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θέλω να μου περιγράψεις τη στιγμή που είπες «αυτό δεν πάει άλλο και πρέπει κάτι να κάνω». Φαντάζομαι θα το είπες αρκετές φορές μέχρι να πάρεις την απόφαση να κάνεις κάτι, έτσι δεν είναι;

Θύμα: Πολλές φορές το είπα, τα πρώτα ξεσπάσματα ήταν όταν απευθύνθηκα σε γονείς, είτε από τη μια πλευρά, είτε από την άλλη. Δεν είχα βοήθεια. Κάποια στιγμή που άνοιξε ένα συμβουλευτικό κέντρο στήριξης γυναικών στην πόλη μου είπα «θα πάω», θεωρώντας ότι είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι να μπορέσουν να καταλάβουν πώς νιώθω και να με βοηθήσουν.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Και πώς σε βοήθησαν;

Θύμα: Έκανα πάρα πολλά χρόνια συνεδρίες μαζί τους…

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μένοντας στο σπίτι όμως.

Θύμα: Μένοντας ακόμα στο σπίτι χωρίς να φύγω, γιατί χρειαζόμουν πάρα πολύ χρόνο για να δυναμώσω και ν’ αποκτήσω κάποια αυτοεκτίμηση, να πιστέψω ότι μπορώ να ξεφύγω απ’ όλα αυτά.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αισθανόσουν ότι αν έπαιρνες την απόφαση να φύγεις και να ζητήσεις διαζύγιο, να χωρίσεις, η προφανής -ας το πούμε- επιλογή που κάνει ένας άνθρωπος όταν είναι σ’ ένα τέτοιο κακοποιητικό περιβάλλον, ότι θα ήταν στίγμα για εσένα;

Θύμα: Όχι. Στίγμα ήταν έτσι κι αλλιώς. Όλοι ξέρανε. Είχαν δει περιστατικά, είχαν δει να φεύγουμε επειγόντως για το νοσοκομείο με χτυπήματα, με αίματα, με εγκαύματα, για ράμματα, με είχαν δει να κοιμάμαι έξω απ’ το σπίτι, να κάθομαι στη σκάλα ας πούμε και να κλαίω. Οπότε δεν φοβόμουν το στίγμα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καθόσουν εκεί, σ’ έβλεπε η γειτονιά, νοιάστηκε κανείς να σε πάρει από το χέρι εκείνη τη στιγμή και να σου πει: «Ρε παιδί μου, κάνε κάτι»;

Θύμα: Όχι, κανείς δεν το έκανε αυτό και μάλιστα υπήρχαν και καταστάσεις όπου, όταν τα παιδιά ξεκίνησαν στο σχολείο, υπήρχαν γονείς από τη γειτονιά οι οποίοι ζήτησαν τα παιδιά τους να μην είναι καν με τα δικά μου παιδιά.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν πήρες την απόφαση και του είπες «θέλω να χωρίσουμε», πώς το πήρε;

Θύμα: Αυτό συζητιόταν, για να χωρίσουμε, πάρα πολλά χρόνια. Εννοείται ότι υπήρχαν πάντα τα παρακάλια, ότι «όλα θα διορθωθούν». Όταν πήρα νομικά μέτρα, τότε άλλαξαν όλα. Πέντε χρόνια έκανε να βγει το διαζύγιο.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν έφυγες πια και απελευθερώθηκες και ξεκίνησες αυτή τη μακρά και επίπονη διαδρομή της θεραπείας της ψυχής, σου ζήτησαν συγγνώμη άνθρωποι που ήξεραν τότε; Για να σου πουν «έπρεπε να ήμασταν πιο κοντά σου, έπρεπε να σε πείσουμε». Διότι φαντάζομαι ότι τελικά, λυπάμαι αν αυτό ακούγεται σκληρό, όλοι τους ήταν λίγο συνένοχοι, έτσι δεν είναι;

Θύμα: Είναι συνένοχοι, όλοι. Η σιωπή είναι συνενοχή.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι.

Θύμα: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα έπρεπε να μου ζητήσουν συγγνώμη και ακόμα και σήμερα με κοιτάνε στα μάτια και λειτουργούν σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Και δεν έχουν κανένα ίχνος -ας πούμε- ντροπής γι’ αυτό το πράγμα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έχουμε ασχοληθεί πολύ -κι έχω ασχοληθεί πολύ- με το ζήτημα αυτό. Αλλά πες μου, από τη δική σου εμπειρία, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο για να βοηθήσουμε; Τι πρέπει να διορθώσουμε;

Θύμα: Αυτοί που είναι σε καίριες θέσεις θα πρέπει να εκπαιδευτούν έτσι ώστε να έχουν το θάρρος να ξέρουν πώς θα δράσουν εκείνη τη στιγμή, να μην διώξουν το θύμα. Μία κουβέντα μπορεί να σε διώξει. Άνθρωποι όπως ο γιατρός, ο δάσκαλος στο σχολείο, η Αστυνομία, να έχει πάρει κάποια εκπαίδευση για να διαχειριστεί μία τέτοια κατάσταση, όταν ένα θύμα βρίσκεται κοντά του να του δίνει το θάρρος να μιλήσει.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έχουμε τώρα την εφαρμογή του Panic Button. Θα το χρησιμοποιούσες ή θα φοβόσουν να το χρησιμοποιήσεις; Γιατί τι σημαίνει το Panic Button; Κρυπτογραφημένη εφαρμογή στο κινητό σου, έχεις πάει δηλαδή και έχεις ήδη μιλήσει στην Αστυνομία, γνωρίζουν κάποιοι ότι είσαι σ’ ένα εν δυνάμει κακοποιητικό περιβάλλον κι εκείνη τη στιγμή το πατάς και θα έρθει η Αστυνομία στο σπίτι, εκείνη τη στιγμή. Και το να έρθει η Αστυνομία στο σπίτι σημαίνει πολλά πράγματα, μπορεί να σημαίνει αυτόφωρο, και να ξετυλιχτεί όλο το κουβάρι εκείνη τη στιγμή. Θα το χρησιμοποιούσες;

Θύμα: Ναι, θα το χρησιμοποιούσα. Αν υπήρχε τότε, σε κάποιες στιγμές κι εγώ θα το χρησιμοποιούσα και πιστεύω ότι όλες οι γυναίκες πρέπει, αν αντιμετωπίζουν προβλήματα, να έχουν την εφαρμογή και να μη διστάσουν να τη χρησιμοποιήσουν. Είναι επίσης απαραίτητη η εφαρμογή αυτή γιατί δεν ξέρεις πότε τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα. Μπορεί να θεωρείς ότι «είναι ένας καυγάς, είναι μια σφαλιάρα», αλλά δεν ξέρεις ποια στιγμή μπορεί να χειροτερέψει αυτό και πραγματικά να υπάρξει κίνδυνος στη ζωή σου.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι, γιατί το επόμενο βήμα είναι η γυναικοκτονία, έτσι δεν είναι;

Θύμα: Είναι, ναι.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εσύ αισθάνθηκες ποτέ ότι μπορεί να κινδύνευε η ζωή σου;

Θύμα: Εγώ απορώ πώς υπήρξαν στιγμές που έζησα. Δηλαδή υπήρχαν χτυπήματα τα οποία θα μπορούσαν να ήταν μοιραία, όπως ας πούμε οι στιγμές πνιγμού, όπου προσπαθεί ο άλλος να σε πνίξει και νομίζεις ότι θα επιβιώσεις, θα περάσει αυτό. Μετά συνειδητοποιείς ότι ήταν πάρα πολύ σοβαρό και θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα πράγματα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα παιδιά; Πώς είναι η σχέση τώρα με τα παιδιά;

Θύμα: Άρχισαν να γίνονται υπέροχοι άνθρωποι, μου διδάσκουν απίστευτα ωραία πράγματα, έχουν αξιοπρέπεια, ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπο. Και νομίζω ότι έρχονται χαρούμενες στιγμές και όμορφες.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα καλύτερα είναι μπροστά σας. Αυτό που λες για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό. Διότι η μεγάλη πρόκληση είναι πώς θα εκπαιδεύσουμε την επόμενη γενιά, τα παιδιά, κυρίως τ’ αγόρια. Δεν είναι μαγκιά να «σηκώνεις χέρι», απέναντι σε κανέναν, ούτε απέναντι σε άλλα αγόρια και κυρίως όχι στα κορίτσια. Γιατί ο σεβασμός, η εκτίμηση, η αγάπη, η τρυφερότητα, αυτά είναι αισθήματα τα οποία πρέπει να καλλιεργούμε και να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας από μικρά.

Θύμα: Βεβαίως.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν γυναίκες που θα δουν αυτό το οποίο κάνουμε μαζί και θα πάρουν το θάρρος να μιλήσουν. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την ταύτιση με άλλους ανθρώπους που έχουν περάσει από την ίδια διαδικασία -όσες φορές κι αν μιλήσουμε εμείς για την ιστορία μας, για το Panic Button, για τα συμβουλευτικά κέντρα, για το 15900-, κάποιες γυναίκες θα το δουν αυτό. Και κάποιοι άντρες θα το δουν. Κάποιοι φίλοι θα το δουν. Κάποιοι συγγενείς θα το δουν. Και θα πούν: «Εδώ γίνεται».

Θύμα: Ναι.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ήταν πολύ γενναίο αυτό που έκανες. Πραγματικά σ’ ευχαριστώ."

Σε δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δώρας Αυγέρη αναφέρεται «Η Διεθνής Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών είναι μια σκληρή υπενθύμιση ότι ακόμη απέχουμε από την πλήρη ισότητα και την απόλυτη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να είναι δίκαιη όταν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καμία οικονομία δεν μπορεί να ευημερήσει, όσο οι διακρίσεις πλήττουν τις γυναίκες. Η βιώσιμη ανάπτυξη και η πρόοδος δεν συμβαδίζουν με την ανοχή στη βία. Η οργή δεν αρκεί. Ο αγώνας ενάντια στο σεξισμό, την κακοποίηση και τη βία, τις γυναικοκτονίες, πρέπει να είναι συλλογικός και συμπεριληπτικός. Ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία δίνει αγώνα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θεσμικές τομές με στόχο την πλήρη εφαρμογή στην πράξη της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, την υιοθέτηση μιας ευρωπαϊκής οδηγίας αντιμετώπισης της έμφυλης βίας, την πρόληψη και την εξάλειψη των σημερινών στρεβλώσεων και κενών στη εθνική νομοθεσία που υπονομεύουν την ισότητα και το δικαίωμα σε μια ζωή με αξιοπρέπεια, χωρίς διακρίσεις και βία. Οφείλουμε να σταθούμε δίπλα σε κάθε γυναίκα που ζει με το φόβο της βίας και σε κάθε παιδί που είναι εκτεθειμένο στην απειλή κάθε μορφής κακοποίησης. Να σπάσουμε τα στερεότυπα και να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για να επικρατήσει η νοοτροπία του αυτονόητου σεβασμού στο συνάνθρωπο ανεξάρτητα από το φύλο. Να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό νομικό και θεσμικό πλαίσιο προστασίας και πρόληψης. Να υιοθετήσουμε οριζόντιες πολιτικές και ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης στην οικονομία, την εργασία, την υγεία, την εκπαίδευση, την καινοτομία και στην κοινωνία συνολικά, που θα συμπεριλαμβάνει τη διάσταση του φύλου, θα αποτρέπει τον κοινωνικό αποκλεισμό, θα ενδυναμώνει τις γυναίκες».

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νάντια Γιαννακοπούλου, Β’ Αντιπροέδρου Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για την Ισότητα, μεταξύ άλλων, αναφέρει «Δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι το φαινόμενο παρουσιάζει μεγάλη έξαρση. Διεθνώς αλλά και στην χώρα μας, οι κάθε είδους σεξιστικές συμπεριφορές και η σεξουαλική παρενόχληση αποτελούν συχνές εμπειρίες για τις περισσότερες γυναίκες σε κάποια φάση της ζωής τους. Η αυξανόμενη δημοσιοποίηση του προβλήματος από γυναίκες, το κίνημα «# me too» και οι γυναικείες οργανώσεις φέρνουν στο φως το μέγεθος του προβλήματος και αναδεικνύουν την ανάγκη για ανάληψη δράσεων που θα στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση, την πρόληψη, την αντιμετώπιση και τελικά τον περιορισμό και την εξάλειψη της παρενόχλησης και της βίας παντού».

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε κάθε γυναίκα που αναμετριέται με την πολύμορφη βία στην εργασία, στην οικογένεια, τη συντροφική σχέση, τους χώρους μόρφωσης, άθλησης, πολιτισμού. Ιδιαίτερα εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις γυναίκες της Παλαιστίνης, όπως και κάθε λαού, που βιώνει τη βία της ιμπεριαλιστικής επίθεσης και κατοχής. Οι προτάσεις του ΚΚΕ για ολόπλευρη οικονομική, συμβουλευτική, νομική προστασία των κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους απαντούν στην ανασφάλεια που βιώνουν εξαιτίας και των τραγικών ελλείψεων στο αντίστοιχο δίκτυο δομών. Αποτελεί πρόκληση, η λειτουργία, η στελέχωσή τους με ειδικευμένο προσωπικό να λογαριάζεται ως “κόστος” για το κράτος, με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων. Η ελπίδα βρίσκεται στο δρόμο της ανατροπής της γυναικείας ανισοτιμίας και της πολύμορφης βίας, σε σύγκρουση με το σύστημα που τις αναπαράγει. Για να γίνει κάθε χώρος δουλειάς, σπουδών, κυψέλη οργάνωσης κι αλληλεγγύης για κάθε γυναίκα, ώστε να βρει τη δύναμη και το κουράγιο να διεκδικήσει μαχητικά τη ζωή και τα δικαιώματα της».



Ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε «Η Ελλάδα συγκλονίζεται από απανωτές πράξεις ασύλληπτης βίας κατά γυναικών, ακόμα και ανήλικων κοριτσιών. Βιαστές και κακούργοι αφήνονται ανεξέλεγκτοι να ασελγούν επάνω στο κορμί της γυναίκας, της Ελληνίδας, της ίδιας της Ελλάδας. Υποτιθέμενοι «δικαιωματιστές», που σπεύδουν να υπερασπιστούν τα υποτιθέμενα «δικαιώματα» κάθε «αυτοαποκαλούμενης μειονότητας», κλείνουν τα μάτια στην καταστρατήγηση των δικαιωμάτων γυναικών και παιδιών, που μας επιστρέφουν σε ένα νέο, ιδιότυπο μεσαίωνα. Το ίδιο το κράτος απελευθερώνει αλλοδαπούς αλλά και ημεδαπούς βιαστές - εγκληματίες και τους επιτρέπει να συνεχίσουν ανενόχλητοι το φρικτό τους έργο. Εναλλακτικά, τους τιμωρεί με ποινές – χάδι, διαιωνίζοντας τον εφιάλτη για τα θύματα τους. Υποτιθέμενα «προοδευτικοί» πολιτικοί, σιωπούν ύποπτα εμπρός στις σοβαρές καταγγελίες για υποθέσεις βίας κατά των γυναικών, ενώ άλλοι επιθυμούν να μετατρέψουν την γυναίκα σε «μηχανή αναπαραγωγής κατά παραγγελία». Σε λίγο, ξεκινά η δίκη των υπάνθρωπων τεράτων «υπεράνω υποψίας» που ασελγούσαν σε ένα ανήλικο παιδί, αλλά οι κατηγορούμενοι είναι μόλις 25, από την περιβόητη «λίστα των 200»… Η Ελληνική Λύση λοιπόν, δεν θα αναλωθεί σε θεωρητικολογίες. Η Ελληνική Λύση δεν μπορεί να ανεχθεί το γεγονός ότι μια γυναίκα δεν μπορεί πλέον να κυκλοφορήσει με ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους: Αυτό δεν είναι ούτε «δημοκρατία», ούτε «ελευθερία»! Το «πρόβλημα» της βίας κατά των γυναικών έχει λύση: Κάθε «χέρι» που απλώνεται κατά γυναίκας η παιδιού, θα «κόβεται» με δρακόντειες ποινές. Ισόβια και χημικός ευνουχισμός σε βιαστές και παιδοβιαστές. Άμεση απέλαση αλλοδαπών για οποιοδήποτε αδίκημα με θύμα γυναίκα ή παιδί, ακόμα και «πταίσμα». Αυστηροποίηση των ποινών για τους ημεδαπούς, χωρίς το δικαίωμα εξαγοράς, για τα συναφή εγκλήματα που σήμερα τιμωρείται με «ποινές χάδι». Η Ελληνική Λύση δεν εισήλθε στην πολιτική για να δώσει «ευχές» αλλά για να δώσει λύσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσολόγγι: Η γιαγιά που έκανε δωρεά ένα ασθενοφόρο μιλά για την πράξη που συγκίνησε όλη την Ελλάδα (βίντεο)

Κηδεία - Βάσω Χατζή: Θρήνος και τραγούδια στο “τελευταίο αντίο" (βίντεο)

Κοριοί: η έξαρση και η ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα