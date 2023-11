Πολιτική

Τουρκία: Παράνομη ΝΟΤΑΜ πριν την επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα

Για ενέργεια που “τρόμαξε” την Αθήνα, κάνει λόγο ο τουρκικός Τύπος. Πως αντέδρασε η ελληνική πλευρά.

Η εθνικιστική αντιπολιτευτική εφημερίδα Αϊντινλίκ γράφει το Σάββατο ότι «η Τουρκία εξέδωσε μια αξιοσημείωτη ΝΟΤΑΜ στο Αιγαίο, παρά τη συνεχιζόμενη ‘διαδικασία διαλόγου’ με την Ελλάδα», επισημαίνει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Ανησυχία στην Ελλάδα προκάλεσε η ΝΟΤΑΜ που χωρίζει στα δύο το Αιγαίο με κατεύθυνση ανατολή-δυτική. Στη NOTAM με αριθμό A8844/23 που εξέδωσε η Τουρκία, ανακοινώθηκε ότι θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις ‘έρευνας-διάσωσης και προστασίας του περιβάλλοντος’ σε πέντε περιοχές που εκτείνονται από βορρά προς νότο στο Αιγαίο στο διάστημα μεταξύ 24 Νοεμβρίου και 19 Δεκεμβρίου», αναφέρει η τουρκική εφημερίδα.

Η ελληνική πλευρά απάντησε στην νέα τουρκική πρόκληση με ANTI-NOTAM.

Στην ΝΟΤΑΜ με αριθμό Α4245/23 που εκδόθηκε από την Ελλάδα, αναφέρεται ότι η εν λόγω περιοχή βρίσκεται εντός του FIR Αθηνών και ότι η αρμοδιότητα έκδοσης ΝΟΤΑΜ για αυτην ανήκει αποκλειστικά στο Κέντρο Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης στον Πειραιά.

Το εκτενές δημοσίευμα συνεχίζεται στο εσωτερικό της εφημερίδας, με ιστορική αναδρομή στο θέμα των NOTAM σε σχέση με τον 25ο μεσημβρινό στο Αιγαίο και στο θέμα διεκδικούμενων κατά την Άγκυρα περιοχών Έρευνας και Διάσωσης.

Επίσης, καταγράφεται η απουσία παραβιάσεων στο Αιγαίο μετά τον Μάρτιο 2023 και σημειώνεται ότι «Ωστόσο, η ελληνική πλευρά ανακοίνωσε ότι έχει αρχίσει να καταγράφει ‘παραβιάσεις΄ τις τελευταίες 3-4 συνεχόμενες ημέρες».

Το δημοσίευμα καταλήγει με την επισήμανση ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν αναμένεται να παραστεί στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου στην Ελλάδα.





