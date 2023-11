Κοινωνία

Μετρό Θεσσαλονίκης: ανοιχτός στο κοινό ο σταθμός “Αγία Σοφία” (εικόνες)

Επισκέψιμος προς το κοινό είναι ο σταθμός Αγία Σοφία του μετρό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Open House Θεσσαλονίκη 2023.

Τη δυνατότητα να επισκεφτούν και να δουν από κοντά χώρους του Μετρό Θεσσαλονίκης θα έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, σήμερα, Σάββατο και αύριο, Κυριακή, καθώς η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. συμμετέχει και στο φετινό «OPEN HOUSE THESSALONIKI 2023» ανοίγοντας τις εγκαταστάσεις του Σταθμού «Αγία Σοφία».

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μία εικόνα της μορφής και της λειτουργικότητας του έργου, αλλά και να δουν από κοντά δύο από τους υπερσύγχρονους συρμούς, οι οποίοι θα είναι σταθμευμένοι στην αποβάθρα του σταθμού.

Για την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, θα είναι ανοιχτές και οι δύο είσοδοι του σταθμού «Αγία Σοφία» στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αγίας Σοφίας.

Ώρες για το κοινό: 10.00 – 16.00.

Σύμφωνα με τους κανόνες των διοργανωτών, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, ενώ συνιστάται στους επισκέπτες να προσέρχονται εγκαίρως, καθώς δεν πραγματοποιούνται ξεναγήσεις μετά τη λήξη του ωραρίου, οπότε, αν υπάρχει αναμονή ενδέχεται να μην καταφέρουν να παρακολουθήσουν την ξενάγηση. Επίσης, για την περιήγηση τους στο σταθμό. οι επισκέπτες θα πρέπει να ακολουθούν αποκλειστικά τις προδιαγεγραμμένες διαδρομές καθώς, πρόκειται για χώρο με ιδιαίτερες απαιτήσεις ασφαλείας αφού, μέχρι την παράδοση του, διατηρεί τον εργοταξιακό χαρακτήρα.

Όσοι δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες θα καλούνται να απομακρυνθούν.

Οι φωτογραφήσεις και η λήψη video θα είναι ελεύθερες.

