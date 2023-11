Οικονομία

Κακοκαιρία “Bettina” – Υπουργείο Εργασίας: Συστάσεις στους εργοδότες για την προστασία των εργαζομένων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας σε ανακοίνωσή του, ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στην ασφάλεια των εργαζομένων σε υπηρεσίες delivery.

-

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εφιστά την προσοχή στους εργοδότες επιχειρήσεων σε περιοχές που, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων το οποίο εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εκδηλώνονται ή αναμένεται να εκδηλωθούν ακραία καιρικά φαινόμενα, να προβούν στις απαραίτητες -κατά περίπτωση- ενέργειες, στο πλαίσιο της θεσμικά προβλεπόμενης υποχρέωσης προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων τους.

Ενδεικτικά, τέτοιες ενέργειες είναι η αποφυγή ή ασφαλής διευθέτηση εξωτερικών εργασιών, η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας και η διευκόλυνση ασφαλούς προσέλευσης και αποχώρησης στους χώρους εργασίας.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας σε ανακοίνωσή του, ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στην ασφάλεια των εργαζομένων σε υπηρεσίες delivery.

Σε κάθε περίπτωση, οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα και με το άρθρο 32 του ν. 5053/23.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσολόγγι: Η γιαγιά που έκανε δωρεά ένα ασθενοφόρο μιλά για την πράξη που συγκίνησε όλη την Ελλάδα (βίντεο)

Κηδεία - Βάσω Χατζή: Θρήνος και τραγούδια στο “τελευταίο αντίο" (βίντεο)

Κοριοί: η έξαρση και η ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα