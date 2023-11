Κοινωνία

Αττική: Μήνυμα του 112 για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - “Περιορίστε τις μετακινήσεις”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα αναφέρει πως στην περιοχή αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα για το επόμενο δωδεκάωρο και ζητά περιορισμό των μετακινήσεων

-







Προειδοποητικό μήνυμα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα έλαβαν πριν από λίγο και οι πολίτες στην Αττική.

Το μήνυμα αναφέρει πως στην περιοχή αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα για το επόμενο δωδεκάωρο και ζητά περιορισμό των μετακινήσεων.

Προειδοποιητικό μήνυμα από το «112» για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα εστάλη νωρίτερα και στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της Αχαΐας.

Μηνύματα από το 112 εστάλησαν ενδεικτικά και στη Νάξο για να προειδοποιήσουν για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Ειδοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έλαβαν οι κάτοικοι στη Θεσσαλονίκη και Πάτρα το μεσημέρι του Σαββάτου, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην περιοχή τις επόμενες ώρες.

«Αποφύγετε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων και ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών», έγραφε χαρακτηριστικά.

Η κακοκαιρία από το πρωί έχει δημιουργήσει προβλήματα σε αρκετά σημεία της χωρας. Συγκεκριμένα, ανεμοστρόβιλος χτύπησε το πρωί τα Φαλάσαρνα με αποτέλεσμα Ξηλώθηκαν δεκάδες οροφές θερμοκηπίων, καθώς και οροφή καταστήματος εστίασης που αυτή την περίοδο είναι κλειστό και παρασύρθηκαν και δεκάδες κάδοι απορριμμάτων.



Οι κάτοικοι της περιοχής έμειναν για λίγη ώρα χωρίς ρεύμα, καθώς προκλήθηκαν βλάβες στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ωστόσο συνεργεία της υπηρεσίας βρίσκονται στο σημείο και τις αποκαθιστούν.



ανεμοστρόβιλος χτύπησε και το Λαφονήσι καταστρέφοντας θερμοκήπια 12 στρεμμάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσολόγγι: Η γιαγιά που έκανε δωρεά ένα ασθενοφόρο μιλά για την πράξη που συγκίνησε όλη την Ελλάδα (βίντεο)

Κοριοί: η έξαρση και η ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα

Τσακλόγλου: Σάλος από την δήλωση για τους δικηγόρους και τους ντελιβεράδες