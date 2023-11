Συντριβή αεροσκάφους στην Αυστρία

Κόσμος

Οι τοπικές αρχές είχαν ξεκινήσει μια ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αφού εντοπίστηκαν συντρίμμια σε ορεινή περιοχή, καλυμμένη με χιόνια.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το μικρό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη το μεσημέρι κοντά στο Γκρουενάου ιμ Άλμταλ, στην Άνω Αυστρία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι τοπικές αρχές είχαν ξεκινήσει μια ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αφού εντοπίστηκαν συντρίμμια σε μια ορεινή περιοχή, καλυμμένη με χιόνια. Τα τέσσερα θύματα δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη.

Σύμφωνα με το αυστριακό πρακτορείο APA που επικαλείται τον εξειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης της εναέριας κυκλοφορίας Aviation Safety Network, το αεροσκάφος που κατέπεσε ενδέχεται να είναι ένα μονοκινητήριο Rockwell Commander 112B, το οποίο απογειώθηκε από το Πρίμπραμ της Τσεχίας με προορισμό το Μέντουλιν, στην Κροατία.

