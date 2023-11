Κοινωνία

Κακοκαιρία “Bettina”: χιόνια, πλημμύρες και θυελλώδεις άνεμοι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες κλήσεις δέχτηκε το Πυροσβεστικό Σώμα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων σε μεγάλο μέρος της χώρας. Κατάλευκο τοπίο έφερε σε περιοχές η Κακοκαιρία “Bettina”.

-

Η κακοκαιρία “Bettina”, πλήττει εδώ και κάποιες ώρες μεγάλο μέρος της χώρας, με κύριο χαρακτηριστικό τους θυελλώδεις ανέμους, καταιγίδες αλλά και χιονοπτώσεις.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, δέτχτηκε τις τελευταίες ώρες δεκάδες κλήσεις καθώς οι ισχυροί άνεμοι σε πολλές περιοχές, έφεραν προβλήματα.

Λόγω εκδήλωσης θυελλωδών ανέμων συνοδεία ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων αλλά και χιονοπτώσεων σε περιοχές της χώρας από χθες Σάββατο, 25-11-2023 έως σήμερα Κυριακή 26-11-2023 και Ω/07:00, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 243 κλήσεις, κυρίως για κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας.

Συγκεκριμένα:

Στην Περιφέρεια Αττικής 61 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 38 κοπές δέντρων και 23 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 23 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 21 κοπές δέντρων και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο 43 επιβάτες ενός τουριστικού λεωφορείου το οποίο είχε ακινητοποιηθεί λόγω σφοδρής χιονόπτωσης στην Τ/Κ Κερασιάς Φλώρινας.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 7 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 6 κοπές δέντρων και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο 11 άτομα όταν ακινητοποιήθηκαν τα οχήματά τους λόγω σφοδρής χιονόπτωσης.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 12 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 3 κοπές δέντρων

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 5 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 4 κοπές δέντρων

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 24 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 21 κοπές δέντρων και 2 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 12 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων.

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 20 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 18 κοπές δέντρων και 1 αφαίρεση αντικειμένου.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 18 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 14 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου 17 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 16 κοπές δέντρων

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 16 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 9 κοπές δέντρων.

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 12 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 4 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στην Περιφέρεια Κρήτης 16 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε χθες Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 24-11-2023, αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, λόγω της σημαντικής και γρήγορης βάθυνσης του βαρομετρικού χαμηλού Bettina που σχηματίστηκε στην Αδριατική και κινείται προς τη χώρα μας, με κύρια χαρακτηριστικά τους πολύ θυελλώδεις ανέμους σε όλη σχεδόν τη χώρα και τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική και νότια νησιωτική Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε: bit.ly/47QMjKi

Απαγορευτικό απόπλου σε πολλά λιμάνια

Ανεκτέλεστα παραμένουν πολλά δρομολόγια των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, λόγω ισχυρών ανέμων, που σύμφωνα με την ΕΜΥ σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φθάνουν κατά τόπους τα 9 και πρόσκαιρα στα πελάγη τα 10 μποφόρ.

Σε ισχύ έχει τεθεί απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ δεν εκτελούνται δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνας. Σε ισχύ είναι εξάλλου απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Λαυρίου.

Επίσης δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων στις πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα, Καβάλα-Πρίνος, Κεραμωτή-Θάσος,Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα, Ρίο-Αντίρριο, Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Κεφαλονιά.

Χιονισμένο τοπίο σε πολλές περιοχές

Τους 10 πόντους ξεπέρασε το ύψος χιονιού στο Καρυδοχώρι Σερρών, με τα έντονα φαινόμενα να διαρκούν ως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, δημιουργώντας αρκετά προβλήματα στη διέλευση οχημάτων.

Χιονοθύελλα στο Μαυροδένδρι Κοζάνης

Καϊμάκτσαλαν: Εγκλωβίστηκαν επιβάτες λεωφορείου

Περίπου μιάμιση ώρα παρέμεινε αποκλεισμένο, λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης, λεωφορείο με τελικά 45 επιβάτες στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση. Στο σημείο βρέθηκαν εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Έδεσσας.

Χιόνια και στην ορεινή Ναυπακτία

Στην Ορεινή Ναυπακτία έπεσαν τα πρώτα χιόνια, ντύνοντας περιοχές στα λευκά.

Πλημμύρες στην Πάρο

Στην Πάρο, που από το μεσημέρι είχε σταλεί στους κατοίκους προειδοποίηση 112 για επικείμενα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, υπήρξαν καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι.

Στην Παροικία ειδικά, που επηρεάζεται σφοδρά από τα μποφόρ νοτιοδυτικής διεύθυνσης, η θάλασσα έχει φουσκώσει και η στάθμη της στο λιμάνι έχει ανέβει σε αξιοσημείωτα, ασυνήθη επίπεδα.

Ακινητοποιήθηκε τρένο στις Αφίδνες λόγω πτώσης δέντρου

Αργά το βράδυ οι θυελλώδεις άνεμοιπου πνέουν και στην Αττική είχαν ως αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί η αμαξοστοιχία IC 57 μεταξύ Αφιδνών και Αγίου Στέφανου λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης εξαιτίας πτώσης δέντρου.

Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε μετά από σχεδόν μιάμιση ώρα και η αμαξοστοιχία αναχώρησε για τον προορισμό της.

Η αμαξοστοιχία IC 57 έχει ακινητοποιηθεί μεταξύ Αφιδνών και Αγίου Στέφανου λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης εξαιτίας πτώσης δέντρου. Αναμένεται σημαντική καθυστέρηση. — Hellenic Train (@HellenicTrain) November 25, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Ισραήλ - Χαμάς: Ελευθερώθηκε δεύτερη ομάδα ομήρων (εικόνες)

Κακοκαιρία “Bettina” - Κυριακή: Καταιγίδες, χιόνια, θυελλώδεις άνεμοι, πτώση θερμοκρασίας

Ακρίβεια - Σκρέκας: Τα πρόστιμα αποδίδουν, καθώς “ρίχνουν” τις τιμές (βίντεο)