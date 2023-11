Κοινωνία

Κακοκαιρία “Bettina”: Άνεμοι έως 9 μποφόρ την Κυριακή

Σε ποιες περιοχές θα συνεχίσουν οι θυελλώδεις άνεμοι. Τι αναφέρει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 25-11-2023/1200 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι η κακοκαιρία Bettina υποχωρεί, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που επηρέασε τη χώρα μας έχει ήδη κινηθεί βορειοανατολικά και βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένηση των φαινομένων (βροχοπτώσεων, χιονοπτώσεων και καταιγίδων), ενώ σταδιακή εξασθένηση θα παρουσιάσουν και οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι. Ο χρωματικός κώδικας του ευρωπαϊκού συστήματος MeteoAlarm για την κακοκαιρία γίνεται πορτοκαλί.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Κυριακή (26-11-23) πολύ θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται:

α. στα δυτικά βορειοδυτικοί 8 τοπικά 9 μποφόρ, με εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες.

β. στα ανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί 8 τοπικά 9 μποφόρ, με εξασθένηση από το βράδυ.

