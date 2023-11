Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Κασσελάκης: Θα εργαστούμε για ένα δίκαιο, σταθερό φορολογικό σύστημα

"Βολές" σε ανάρτησή του εναντίον της Κυβέρνησης για το φορολογικό εξαπέλυσε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Με ένα βίντεο περίπου ενός λεπτού στον προσωπικό του λογαριασμό, ο Στέφανος Κασσελάκης ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για το φορολογικό σύστημα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι θα εργαστούν για ένα δίκαιο σταθερό φορολογικό σύστημα και παράλληλα απευθύνει κάλεσμα σε όσους το επιθυμούν να εγγραφούν στο isyriza.gr και «να γίνουν κομμάτι της προσπάθειας για μια σύγχρονη αριστερά».

Αναλυτικά αναφέρει στην ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης:

"2024: 1,63 δισ. επιπλέον φόροι για τους πολίτες.

Θέλουμε -και θα εργαστούμε γι’ αυτό- ένα δίκαιο, σταθερό φορολογικό σύστημα.

Χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις κάθε τρεις και λίγο για τον πολίτη.

Γίνετε κομμάτι της προσπάθειας για μια Σύγχρονη Αριστερά.

Γραφτείτε σήμερα στο

https://isyriza.gr"

