Κοινωνία

Ανάβυσσος – Κατασκοπεία: Συνελήφθη Ουκρανός που δούλευε για λογαριασμό της FSB

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ άλλων, κατηγορείται ότι ως επικεφαλής μιας εταιρείας εμπορίας αμυντικού υλικού υπεξαίρεσε το ποσό των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας.

-

Συνελήφθη Ουκρανός ο οποίος ήταν καταζητούμενος από τις αρχές της χώρας του και ζούσε σε πολυτελή βίλα στην Ανάβυσσο.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, πρόκειται για έναν 58χρονος Ουκρανό που συνελήφθη στην Ανάβυσσο με την κατηγορία ότι ως επικεφαλής μιας εταιρείας εμπορίας αμυντικού υλικού υπεξαίρεσε το ποσό των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, εισέπραξε τα χρήματα ως προκαταβολή για την προμήθεια του ουκρανικού στρατού με αλεξίσφαιρα και κράνη δίχως ποτέ να εκπληρώσει την συμφωνία.

Ωστόσο, υπάρχει και άρωμα κατασκοπείας στην υπόθεση, καθώς το ρεπορτάζ αναφέρει ότι μια υπηρεσία πληροφοριών από τα Βαλκάνια ήρθε σε επαφή με την ΕΥΠ και την ενημέρωσε ότι ο 58χρονος εργαζόταν για λογαριασμό της FSB. Ο άνδρας έκανε και μία φορά το μήνα ταξίδι στην Ρωσία είτε μέσω Τουρκίας είτε μέσω Λευκορωσίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται

Εορτολόγιο 27 Νοεμβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Καιρός: τοπικές βροχές και άνεμοι τη Δευτέρα