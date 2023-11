Πολιτική

Σία Αναγνωστοπούλου για τους “11”: Δεν έχουμε λόγο σύγκρουσης με τον ΣΥΡΙΖΑ

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε η βουλευτής Σία Αναγνωστοπούλου για τη νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα και τους στόχους της.

«Είχαμε πολιτικές διαφωνίες και αποχωρήσαμε με μεγάλες δυσκολίες, δεν φεύγεις έτσι εύκολα», είπε η Σία Αναγνωστοπούλου στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», λίγο πριν από τη συνεδρίαση της ομάδας των 11 βουλευτών που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θα αποφασίσουν για την Κοινοβουλευτική ομάδα, τα πρόσωπα και τους ρόλος που καθείς θα αναλάβει.

Το μόνο βέβαιο είναι πως ο Αλέξης Χαρίτσης θα είναι ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

«Θα έχει διακήρυξη για το πώς και για πιο λόγο συγκροτείται», είπε βουλευτής, ξεκαθαρίζοντας ότι, «δεν έχουμε κανένα σκοπό να συγκρουστούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ» και εξήγησε πως, «φύγαμε για να δώσουμε ένα άλλο στίγμα του κεντροαριστερού, απέναντι από τη ΝΔ».

Επανέλαβε ότι, «το κύριο που με οδήγησε στην κρίση είναι το κλίμα εμφυλίου πολέμου. Με αυτό το κλίμα δεν μπορείς να λειτουργήσεις», συμπληρώνοντας πως, «άνθρωποι οι οποίοι προσδιορίζονται ως ομάδα Αχτσιόγλου ποτέ δεν έδωσε δικαίωμα. Ξεκίνησε όλη η ιστορία από τους αποτάκτες».

«Εδώ και ένα διάστημα υπήρχε το κλίμα ότι υπάρχουν υπονομευτές, αλλά αυτό το εμφυλιακό ήταν που με οδήγησε στην απόφαση», συμπλήρωσε σχετικά και τόνισε ότι, «όταν έχεις ένα τέτοιο συνταρακτικό αποτέλεσμα, τον Μάιο, μαζεύεις το κόμμα».

Ερωτηθείσα για το αν θα επιστρέψει την έδρα της και στο σχόλιο ότι ίσως οι ψηφοφόροι «παραπονεθούν» για το ότι την ψήφισαν όντας σε άλλο κόμμα, απάντησε πως, είναι «σωστό το παράπονο, μόνο που ο βουλευτής έχει την εντολή -πλαίσιο, σύμφωνα με το Σύνταγμα έχει την ευχέρεια να ερμηνεύει αυτήν την εντολή».

Όσο για το αν θα αισθάνεται άβολα βλέποντας τον Αλέξη Τσίπρα στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως, «συγκροτείται μία πολιτική ομάδα με πολιτική διαφωνία. Και τον Τσίπρα και τους άλλους συντρόφους, τους σέβομαι απεριόριστα».

Ανέφερε, τέλος πως, «αντί να σκοτώνεσαι μέσα, βγαίνεις προς τα έξω και λες: εγώ έχω αυτές τις αγωνίες και βγαίνω να τις συζητήσω

Πιο εύκολο να μείνεις για να μην μπεις σε περιπέτειες, και πιο δύσκολο να βγεις και να παλέψεις».





