Βορίδης στον ΑΝΤ1: Εξετάζονται αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο

Πως σχολίασε ο Υπουργός Επικρατείας τις δηλώσεις Σαμαρά για τα ομόφυλα ζευγάρια και τι απάντησε στις αιχμές Κασσελάκη για τις παρακολουθήσεις.

Ο Υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και σχολιάζοντας τα όσα ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για τους γάμους των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία, σχολίασε ότι «θα πρέπει να σεβαστούμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει πως θα παρουσιαστεί το σχετικό νομοσχέδιο και οι οροί του εν ευθέτω χρόνο, οπότε είναι άκαιρη όποια συζήτηση τώρα», ενώ σε ότι αφορά την δική του θέση απάντησε ότι έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια εδώ και καιρό.

Σε ότι αφορά την ανάρτηση Κασσελάκη για το θέμα των παρακολουθήσεων και τις αιχμές που αφήνει για τη στάση του, ανάφερε ότι «καλό θα ήταν ο Πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να έχει μια αίσθηση των νομικών δεδομένων. Για το θέμα των παρακολουθήσεων έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τη Δικαιοσύνη κι εγώ δεν μπορούσα να προσθέσω τίποτα παραπάνω σε αυτές».

Παράλληλα ο κ. Βορίδης υπογράμμισε ότι «η αντιπολίτευση προσπαθεί εναγωνίως να συνδέσει τις παρακολουθήσεις με την Κυβέρνηση και με συγκεκριμένες υπηρεσίες, κάτι που δεν έχει ουδόλως αποδειχθεί».

Σε ότι αφορά τη συζήτηση που προκλήθηκε επίσης από τη συνέντευξη Σαμαρά για τη γενικότερη στροφή στην Ευρώπη προς τα δεξιά κι όχι προς το κέντρο, τόνισε πως «η μεγάλη επιτυχία του Μητσοτάκη είναι ότι έχει βάλει στο επίκεντρο της τα προβλήματα των πολιτών και η αντιμετώπιση τους φέρνει την ταύτιση ανθρώπων που ξεκινάνε από διαφορετικές αβελτηρίες», αναφέροντας ως παραδείγματα το μεταναστευτικό και την φορολογική πολιτική.

Σε ότι αφορά το νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, κυρίως λόγω των αλλαγών που αφορούν την φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών, τόνισε κατηγορηματικά πως «εξετάζονται αλλαγές» μετά από τη δημόσια διαβούλευση στην οποία τέθηκε.

Αποδοκίμασε τις δηλώσεις Τσακλόγλου και είπε ότι ο ίδιος απολογήθηκε για αυτές, αλλά τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες που επί 15 χρόνια δηλώνουν μηδενικό φορολογικό εισόδημα.

Διαφώνησε στην κριτική που κάνει λόγο για «οριζόντιο μέτρο» και κατά συνέπεια άδικο, αφού αφενός το μέτρο είναι μαχητό και αφετέρου υπάρχουν εξαιρέσεις.

