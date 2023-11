Παράξενα

Πάτρα: Κινητοποίηση της Αστυνομίας για ένα χαμένο κινητό

Σενάριο κινηματογραφικής ταινίας θυμίζει η απώλεια του κινητού και ο εντοπισμός του αφού προηγουμένως άλλαξε… μερικά χέρια.

Θα μπορούσε να είναι σενάριο κινηματογραφικής ταινίας το περιστατικό που συνέβη το βράδυ της Κυριακής με ένα κινητό τηλέφωνο που χάθηκε στην Πάτρα, προκαλώντας μάλιστα και την κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ένας Πατρινός ενώ βάδιζε στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Βούδ, αντιλήφθηκε πως το ακριβό κινητό του τηλέφωνο δεν το είχε μαζί του. Κατάλαβε πως το είχε κάπου ξεχάσει, ή του είχε πέσει. Έτσι γνωρίζοντας πως το κινητό iPhone έχει σύστημα εντοπισμού , πήγε αμέσως σε ένα laptop για να διαπιστώσει που βρισκόταν.

Στο μεταξύ νεαροί που περνούσαν από την περιοχή είχαν βρει το τηλέφωνο , το οποίο πήραν μαζί τους στο αυτοκίνητο. Η μαύρη ΒMW κινείτο στην Πατρών - Κλάους όταν οι επιβάτες διαπίστωσαν πως το iPhone έδινε σήμα εντοπισμού του. Τότε το πέταξαν έξω από το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν.

Το "έξυπνο κινητό" όμως, λόγω του δυνατού κραδασμού από την πρόσκρουση στο έδαφος, έστειλε μήνυμα στο 112 για βοήθεια, καθώς θεώρησε πως ο ιδιοκτήτης του βρισκόιταν σε κίνδυνο.

Το μήνυμα για βοήθεια έφθασε αμέσως στην Αστυνομία, που με την σειρά της έστειλε περιπολικό στο σημείο που έδινε στίγμα το τηλέφωνο. Παράλληλα αστυνομικός κάλεσε το νούμερο του κινητού, το οποίο εν τω μεταξύ είχε βρει ένα παιδάκι που απάντησε πως είδε από ένα αυτοκίνητο να το πετούν.

Έτσι το σενάριο του χαμένου κινητού είχε αίσιο τέλος, δεδομένου ότι μετά από λίγη ώρα κατέφθασε και ο ιδιοκτήτης του, ο οποίος ευχαρίστησε τους αστυνομικούς και τους ζήτησε παράλληλα συγνώμη για το ...λάθος συναγερμό!

