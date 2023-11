Παράξενα

Πλατεία Κλαυθμώνος: “Έγδυσαν” το χριστουγεννιάτικο δέντρο - Πήραν όσα στολίδια έφταναν με τα χέρια (βίντεο)

Με ένα μάλλον γνώριμο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι άνθρωποι του δήμου Αθηναίων...

Γυμνό από τη μέση και κάτω άφησαν επιτήδειοι το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Κλαυθμώνος, οι οποίοι πήραν όσα στολίδια μπορούσαν να φτάσουν με τα... χέρια.

Οι δημοτικές αρχές φαίνεται πως δεν είναι η πρώτη χρονιά που έρχονται αντιμέτωπες με το συγκεκριμένο θέαμα...

