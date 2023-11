Αθλητικά

Τερματοφύλακας έβαλε το “γκολ της χρονιάς” στο Ρέθυμνο! (βίντεο)

Ο τερματοφύλακας "άνοιξε" το σκορ με ένα θεαματικό γκολ που θα θυμούνται όλοι!

Ένα εντυπωσιακό γκολ, παρακολούθησαν οι θεατές τοπικου πρωταθλήματος στην Κρήτη.

Ο αγώνας ανάμεσα στη Δόξα Πλατανέ και τα Λιβάδια για το τοπικό πρωτάθλημα του Ρεθύμνου ολοκληρώθηκε με σκορ 5-1 υπέρ των γηπεδούχων.

Ωστόσο, όσοι βρίσκονταν στο γήπεδο θα θυμούνται ιδιαίτερα το γκολ που σημειώθηκε στο τέταρτο λεπτό του αγώνα, καθώς ήταν αυτό που άνοιξε το σκορ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο τερματοφύλακας των Λιβαδιών έκανε ένα βολέ λίγο μπροστά από το σημείο του πέναλτι, η μπάλα έσκασε λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του αντίπαλου κίπερ, με την ταχύτητά της να αυξάνεται, τα φάλτσα της να αλλάζουν από την βρεγμένη επιφάνεια και έτσι να ξεγελά τον τερματοφύλακα της Δόξας Πλατανέ, που ήταν εκτός θέσης.

