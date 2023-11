Κόσμος

ΗΠΑ: Ελληνοκύπριος φοιτητής “εξαφανίστηκε” επειδή… τον συνέλαβαν (εικόνες)

Οι δικοί του άνθρωποι αγωνιούσαν και τον αναζητούσαν παντού, σημαίνοντας “συναγερμό” και στα social media, μέχρι που αναλάλυψαν ότι του είχαν περάσει χειροπέδες για κλοπή!

Του Θανάση Κ. Τσίτσα, αναποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ

Με ένα σοβαρό περιστατικό αστυνομικής φύσεως συνδέεται τελικά η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός νεαρού Ελληνοκύπριου φοιτητή στο Μπρουκλιν, για τον οποίο ξεκίνησε μαζική κινητοποίηση στα κοινωνικά δίκτυα το πρωί της Κυριακής, καθότι η οικογένεια του είχε χάσει τα ίχνη του.

Πρόκειται για τον 22χρονο φοιτητή Γεώργιο Θεοδουλιδη (George Theodoulides), ο οποίος, όπως προέκυψε από την Αστυνομία, ήταν μεν καλά στην υγεία του, ωστόσο όμως είχε συλληφθεί με την κατηγορία για μεγάλης ευρύτητας κλοπή (Grand Lancerny) που πραγματοποιήθηκε στο Γουιλιαμσπεργκ το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αναφοράς του NYPD, ο Γεώργιος Θεοδουλιδης έπεσε στα χέρια των Αρχών στις 8:42 το πρωί της Κυριακής 26 Νοέμβριου, με το αιτιολογικό κλοπή θρησκευτικών ειδών από Εβραϊκή Συναγωγή, η αξία των οποίων ανέρχεται στις 5000 δολάρια. Βάσει της ίδιας αναφοράς, ο 22χρονος Ελληνοκύπριος συνελήφθη τελικά από Αστυνομικούς στην συμβολή της Νοτιάς 9ης Οδού και της Λεωφόρου Ντιρκς (South 9 Street & Driggs Avenue), σε μια περιοχή αρμοδιότητας του 90ου Αστυνομικού Τμήματος του NYPD (90th Precinct).

Την ιδιά στιγμή, όπως προκύπτει από ρεπορτάζ της ιστοσελίδας Εβραϊκού ενδιαφέροντος ειδήσεων VIN NEW, το οποίο χρησιμοποιεί στοιχεία από την τοπική έκδοση Williamsburg NEW, το συμβάν που οδήγησε στην σύλληψη του Ελληνοκύπριου έλαβε χωρά λίγο πριν τις 8:30 το πρωί, στην γειτονική Εβραϊκή Συναγωγή “Khal Yetev Lev D’Satmar”, η οποία εδρεύει στην γειτονική οδό Κλαιμπερ (Clymber Street).

Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στο βίντεο του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, που δημοσιεύθηκε αρχικά από την Williamsburg NEW, ο Θεοδουλιδης φαίνεται να εισέρχεται στον χώρο δίχως οι παρευρισκόμενοι να του δίνουν ιδιαίτερη σημασία, εστιάζοντας την προσοχή του σε σακουλές με θρησκευτικά είδη, στον προθάλαμο της Συναγωγής.

Στην συνέχεια, σε ένα βίντεο το οποίο δεν περιλαμβάνει ήχο από τον χώρο, φέρεται να ανοίγει διάλογο με έναν ηλικιωμένο Εβραίο, με το ύφος να γίνεται εντονότερο με το πέρασμα των δευτερολέπτων. Κατόπιν τούτου, έχοντας περικυκλωθεί από παρευρισκόμενους, ο 22χρονος τους απωθεί και τρέπεται σε φυγή, μαζί με τα κλοπιμαία, με ορισμένους εξ αυτών να φαίνονται επίσης να εξέρχονται της Συναγωγής και να τρέχουν πίσω του. Σε ένα άλλο βίντεο, μετρά την σύλληψη του, ένας από τους Αστυνομικούς φέρεται να του κάνει συστάσεις και να προειδοποιεί με χρήση τειζερ, ενόσω ο νεαρός δείχνει να δυσφορεί πριν τοποθετηθούν χειροπέδες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 22χρονος δήλωσε ως μόνιμη κατοικία το Τέξας και φιλοξενείτο σε διαμέρισμα φίλων του, στην περιοχή του Μπρουκλιν. Μέχρι και το πρωί της Δευτέρας, δεν είχε περάσει ακόμη από ακρόαση στα δικαστήρια, όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία.

Πάντως, ο Θεοδουλιδης, ο οποίος ήταν τερματοφύλακας στις ομάδες νέων του ΑΠΟΕΛ, ενώ υπήρξε και για μια σεζόν μέλος της τότε πρωταθλήτριας της Β’ Εθνικής Κύπρου ΠΑΕΕΚ, ήρθε στις ΗΠΑ το 2021, προκειμένου να ενταχθεί με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Montana State University Billings (MSU Billings), μέσω του προγράμματος AZ Sport Scholarships.

Τέλος, από το NYPD τονίζεται πως δεν προκύπτει λερωμένο ποινικό μητρώο ή παλαιότερη εγκληματική δράση.

