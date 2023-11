Αθλητικά

Προολυμπιακό τουρνουά - Εθνική μπάσκετ: οι αντίπαλοί της για την πρόκριση

Ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι της Εθνκής ομάδας μπάσκετ, στον δρόμο για τη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Η Δομινικανή Δημοκρατία και η Αίγυπτος θα είναι οι πρώτοι αντίπαλοι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ στο προολυμπιακό τουρνουά που θα γίνει στη χώρα μας. Εάν νικήσει αυτά τα δύο παιχνίδια, τότε θα έχει πολύ πιο δύσκολο έργο αφού θα αντιμετωπίσει το νικητή τα αναμετρήσεων μεταξύ Σλοβενίας, Κροατίας και Νέας Ζηλανδίας. Η κλήρωση έγινε σήμερα στο «Patrick Bauman House Of Basketball» στο Μίες της Ελβετίας και αφορούσε τα 4 προολυμπιακά τουρνουά τα οποία θα διεξαχθούν από τις 2 έως τις 7 Ιουλίου 2024, στον Πειραιά (ΣΕΦ), τη Ρίγα, το Σαν Χουάν και τη Βαλένθια.

Μόνο η πρώτη ομάδα από κάθε τουρνουά προκρίνεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Παρίσι τον Αύγουστο του 2024.

Αναλυτικά τα τέσσερα προολυμπιακά τουρνουά

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Ισπανία)

Α΄ γκρουπ

Ισπανία

Λίβανος

Αγκόλα

Β΄ γκρουπ

Φινλανδία

Πολωνία

Μπαχάμες

ΡΙΓΑ

Α΄ γκρουπ

Γεωργία

Φιλιππίνες

Λετονία

Β΄ γκρουπ

Βραζιλία

Μαυροβούνιο

Καμερούν

ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΣΕΦ)

Α΄ γκρουπ

Σλοβενία

Νέα Ζηλανδία

Κροατία

Β΄ γκρουπ

ΕΛΛΑΔΑ

Δομινικανή Δημοκρατία

Αίγυπτος

ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ

Α΄ γκρουπ

Μεξικό

Ακτή Ελεφαντοστού

Λιθουανία

Β΄ γκρουπ

Πουέρτο Ρίκο

Ιταλία

Μπαχρέιν