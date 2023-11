Πολιτική

Κασσελάκης: Η Κυβέρνηση τιμωρεί τους ελεύθερους επαγγελματίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε εκδήλωση απονομής βραβείων του ΕΕΑ. Νωρίτερα είχε συνάντηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

-

Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για χρηματοδοτικά ταμεία για τους μικρομεσαίους όταν το Ταμείο Ανάκαμψης προορίζεται για μεγαλύτερες επιχειρήσεις, τόνισε ο πρόεδρος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασσελάκης από το βήμα της εκδήλωσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για την απονομή των βραβείων «Βιώσιμης - Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας».

Ο ίδιος, αναφερόμενος στο φορολογικό νομοσχέδιο σημείωσε ότι δεν είναι δυνατόν να τιμωρούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και πρόσθεσε και την ανάγκη να λυθεί το πρόβλημα της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό «γιατί, όπως είπε, όταν επιχειρείς δεν είναι σίγουρη η επιτυχία όποτε δεν μπορεί το να επιχειρείν να μπερδεύεται με το επιτυχείν».

Με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, George Tsunis, συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Κασσελάκης εξέφρασε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην προώθηση του Στρατηγικού Διαλόγου για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομία και την ενέργεια. Υπογράμμισε ότι οι στρατηγικές - αμυντικές σχέσεις των δύο χωρών πρέπει να αναπτύσσονται σε αμοιβαία επωφελή βάση, με απτή στήριξη των θέσεων της Ελλάδας, οι οποίες βασίζονται στο διεθνές δίκαιο, καθώς και της άμυνάς της».

Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη να στηριχθούν οι προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ειρήνη στη βάση του διεθνούς δικαίου, καθώς και για άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Ελληνοκύπριος φοιτητής “εξαφανίστηκε” επειδή… τον συνέλαβαν (εικόνες)

Γλυπτά του Παρθενώνα: Οργή Μητσοτάκη – Ο Σούνακ ακύρωσε την συνάντηση τους

Ναυάγιο - Λέσβος: “Μαύρο” το Raptor που έγινε “υγρός τάφος” για το πλήρωμα του (βίντεο)