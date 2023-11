Πολιτική

Ανδρουλάκης: χρέος μας η στήριξη των μικρομεσαίων και των εργαζομένων (εικόνες)

"Βούλησή μας είναι να δώσουμε ρεαλιστικές λύσεις και διέξοδο στα προβλήματα που απασχολούν ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας", ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Είναι σύνηθες να λέμε ότι είμαστε σε κρίση αλλά οι κρίσεις είναι αλλεπάλληλες όποτε έχουμε χρέος να στηρίξουμε επιχειρήσεις και εργαζόμενους με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της εκδήλωσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για την απονομή των βραβείων «Βιώσιμης - Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας».

Ο πρόεδρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η επιχειρηματικότητα στην πρόσβασή της στην χρηματοδότηση και ιδιαίτερα στα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σχετικά με το φορολογικό νομοσχέδιο σημείωσε ότι αποτελεί χάδι για τους φοροφυγάδες και πλήττει τους πιο αδύναμους, ενώ υπάρχουν σύγχρονα εργαλεία που εάν εφαρμοστούν μπορεί να εντοπιστεί πιο εύκολα και όχι οριζόντια κι άδικα και η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή.

Σημεία χαιρετισμού του Νίκου Ανδρουλάκη:

"Κυρίες και κύριοι,

Τα βραβεία που απονέμονται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών τιμούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, που έχοντας περάσει μέσα από αλλεπάλληλες κρίσεις, Αντέχουν – Δημιουργούν – Καινοτομούν – Προσφέρουν στην κοινωνία.

Είναι χρέος μας να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους εργαζομένους μέσα από μια ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία.

Άκουσα τον Υπουργό Ανάπτυξης να σημειώνει ότι η κυβέρνηση στηρίζει τις επιχειρήσεις. Θα προσθέσω: κυρίως τις μεγάλες. Αυτό φαίνεται και από τις φορολογικές της προτεραιότητες.

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, είναι «χάδι» για τους μεγάλους φοροφυγάδες και βάρος για τους αδύναμους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί είναι οριζόντια πολιτική. Οτιδήποτε οριζόντιο, πλήττει τους πιο αδύναμους.

Στην εποχή των ψηφιακών εργαλείων υπάρχουν τρόποι για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και όχι με εργαλεία περασμένων δεκαετιών, που αποδεικνύονται εν τέλει άδικα.

Η πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη παρά την άπλετη ρευστότητα των τραπεζών.

Ενδεικτικά, το μέσο επιτόκιο για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις διαμορφώνεται σήμερα πάνω από 7,5%, όταν προ των αυξήσεων από την κεντρική τράπεζα προσέγγιζε το 4,9%. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δανείζονται ακόμα και με 8 και 8,5%.

Την ίδια ώρα, 136 μεγάλες επιχειρήσεις έχουν αντλήσει δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 2,34 δισ. ευρώ, με μεσοσταθμικό επιτόκιο 1,9% και μέση διάρκεια αποπληρωμής 12 έτη. Το ιδιωτικό χρέος εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο βραχνά για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το σύνολό του ανέρχεται στο δυσθεώρητο ύψος των 270 δισ. ευρώ. Αθροιστικά, χρωστούν πάνω από 7 εκατομμύρια μητρώα, ΑΦΜ και φυσικά πρόσωπα.

Το ΠΑΣΟΚ διοργανώνει αύριο το πρωί στη Βουλή ειδική ημερίδα για το φλέγον αυτό ζήτημα και να δείξουμε έναν δίκαιο και αποτελεσματικό δρόμο.

Βούλησή μας είναι να δώσουμε ρεαλιστικές λύσεις και διέξοδο στα προβλήματα που απασχολούν ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι πολλά επιχειρηματικά δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι οικογενειακά δάνεια, που έχουν «δέσει» ολόκληρες οικογένειες και δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα. Στόχος μας είναι:

η προστασία των πραγματικά αδύναμων οφειλετών και δανειοληπτών με καθολική προστασία της πρώτης κατοικίας με έναν σύγχρονο νόμο με τα χαρακτηριστικά της νομοθετικής παρέμβασης του 2010 και αντικειμενικά κριτήρια

η επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών και οφειλετών

η βιώσιμη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους

η αποφυγή αφελληνισμού της επιχειρηματικότητας και την προστασία της αγροτικής γης

η παροχή πραγματικής δεύτερης ευκαιρίας αξιοπρέπειας για όσους πάλεψαν έντιμα αλλά δεν άντεξαν.

Επίκεντρο της πολιτικής μας είναι να μην επικρατήσει μια ζούγκλα στην αγορά. Δεν μπορούμε να πάμε στη φιλοσοφία ότι «το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό». Εμείς βρισκόμαστε στο πλευρό των υγιών παραγωγικών δυνάμεων και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, με ρεαλιστικές προτάσεις που δίνουν προοπτική σε κάθε επιχειρηματία και επαγγελματία που αγωνίζεται καθημερινά να δημιουργήσει υπό αντίξοες συνθήκες."

