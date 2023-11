Κόσμος

Ιράν: Τουλάχιστον 700 θανατοποινίτες έχουν εκτελεστεί μέχρι τώρα μέσα στο 2023

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα τελευταία χρόνια, μη κυβερνητικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι η χρήση της θανατικής ποινής στη χώρα κλιμακώθηκε σε τρομακτικό βαθμό

-

Τουλάχιστον επτακόσιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών εκτελέστηκαν μέχρι στιγμής φέτος στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, σύμφωνα με την Hengaw, οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τη Νορβηγία.

Η ΜΚΟ, που ανακοίνωσε τον αριθμό αυτό μέσω X (του πρώην Twitter), δεν διευκρίνισε πόσοι καταδικασθέντες σε θάνατο είχαν εκτελεστεί το 2022.

Άλλη μη κυβερνητική οργάνωση, η Iran Human Rights (IHR), που επίσης εδρεύει στη Νορβηγία, υπολόγιζε πέρυσι πως ο αριθμός των εκτελέσεων κατ’ έτος στο Ιράν φθάνει τις 600 κατά μέσο όρο. Ωστόσο διαπιστώνει αύξηση των απαγχονισμών τους πρώτους δέκα μήνες της χρονιάς, αναφέρθηκε για 680 νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οι αρχές στην Τεχεράνη δεν δημοσιοποιούν στοιχεία για τις εκτελέσεις.

Τα τελευταία χρόνια, μη κυβερνητικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι η χρήση της θανατικής ποινής στη χώρα κλιμακώθηκε σε τρομακτικό βαθμό, με σκοπό να «κατασταλούν διαδηλώσεις και εθνικές μειονότητες». Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι εκτελέστηκε «μυστικά» την Πέμπτη 23η Νοεμβρίου νεαρός που είχε καταδικαστεί για φόνο μέλους των δυνάμεων επιβολής της τάξης κατά τη διάρκεια των μαζικών κινητοποιήσεων που συντάραξαν τη χώρα πέρυσι.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 163 σημεία

Ολυμπιακός – Πετρούσεφ: Ολοκληρώθηκε η μεγάλη μεταγραφή

Καιρός - Τρίτη: καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι και άνοδος θερμοκρασίας