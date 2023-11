Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Καντίροφ δηλώνει έτοιμος να στείλει ακόμη 3000 μαχητές στα μέτωπα

Ο ηγέτης της Τσετσενίας δηλώνει συχνά «στρατιώτης» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και έχει στείλει ήδη δεκάδες χιλιάδες μαχητές στην Ουκρανία.

Ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι άλλοι 3.000 μαχητές του είναι έτοιμοι να πάνε να πολεμήσουν στην Ουκρανία, να ενταχθούν σε νέες μονάδες του ρωσικού υπουργείου Άμυνας και της ρωσικής Εθνικής Φρουράς.

Ο κ. Καντίροφ, ο οποίος δηλώνει συχνά «στρατιώτης» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις έχει επικρίνει έντονα τις επιδόσεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων σε αυτή τη σύρραξη, το ζητούμενο είναι να αποκρουστεί η επιθετικότητα της Δύσης.

Οι μαχητές που ετοιμάστηκαν «έχουν τον καλύτερο εξοπλισμό και σύγχρονα όπλα», διαβεβαίωσε ο ηγέτης της Τσετσενίας μέσω Telegram. Επιπλέον, οι άνδρες του έχουν «κίνητρο να φέρουν αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Τον Μάιο, ο Ραμζάν Καντίροφ δήλωσε πως η Τσετσενία —δημοκρατία της Ρωσικής Ομοσπονδίας— είχε στείλει 26.000 μαχητές στην Ουκρανία από την αρχή της χρονιάς, ανάμεσά τους 12.000 εθελοντές, και ότι 7.000 εξ αυτών συνέχιζαν να πολεμούν εκείνη τη χρονική στιγμή. Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι δυνατόν να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, σημειώνει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Οι εκτιμήσεις για τους Τσετσένους που έχουν αναπτυχθεί στην Ουκρανία ποικίλλουν. Εξάλλου, έχει αναφερθεί πως σχηματισμοί Τσετσένων συμμετείχαν στον πόλεμο στις τάξεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ραμζάν Καντίροφ διαβεβαίωνε πως ομάδα μισθοφόρων της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ —διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον πόλεμο στην Ουκρανία ως την ανταρσία του επικεφαλής της, που αργότερα σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα— συμμετέχουν στην εκπαίδευση των τσετσενικών ειδικών δυνάμεων.

