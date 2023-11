Αθλητικά

Παναθηναϊκός - UEFA: διπλό πρόστιμο για τα ματς με την Ρεν

Οι "πράσινοι" δεν γλίτωσαν την τιμωρία και μάλιστα η Ομοσπονδία αποφάσισε διπλό πρόστιμο για το "τριφύλλι".

Ο Παναθηναϊκός δεν απέφυγε την τιμωρία απ’ τα πειθαρχικά όργανα της UEFA, ούτε στα δύο τελευταία παιχνίδια του με τη Ρεν για την 3η και 4η αγωνιστική των ομίλων του Europa League, καθώς τιμωρήθηκε με νέο διπλό πρόστιμο για τα συγκεκριμένα ματς, ύψους 81.125 ευρώ.

Στις αποφάσεις που κοινοποίησε η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία το βράδυ της Παρασκευής (24/11), έπειτα απ’ τις συνεδριάσεις του Σώματος Ελέγχου, Δεοντολογίας και Πειθαρχίας (UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body/CEDB) στις 21 και 22 Νοεμβρίου, τιμώρησε τον Παναθηναϊκό με πρόστιμο 62.375 ευρώ για το εντός έδρας παιχνίδι με τους Γάλλους στις 26 Οκτωβρίου (1-2), αλλά και με άλλες 18.750 ευρώ για το εκτός έδρας ματς στο «Riazhon Park» στις 9 Νοεμβρίου (3-1).

Πιο αναλυτικά το «τριφύλλι» τιμωρήθηκε για το ματς της Λεωφόρου για τις εξής παραβατικές συμπεριφορές:

Μπλοκάρισμα διαδρόμων στις εξέδρες, Άρθρο 38 SSR: 20.000 ευρώ

Χρήση δείκτη λέιζερ, Άρθρο 16(2)(δ) DR: 20.000 ευρώ

Ρίψη αντικειμένων, Άρθρο 16(2)(β) DR: 5.375 ευρώ

Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(c) DR: 17.000 ευρώ

Επίσης, οι «πράσινοι» τιμωρήθηκαν και για το εκτός έδρας παιχνίδι με τους Γάλλους, καθώς τους επιβλήθηκε πρόστιμο 18.750 ευρώ για άναμμα πυροτεχνημάτων, με βάση το άρθρο 16(2)(c) DR του Πειθαρχικού Κώδικα της UEFA.

Ο Παναθηναϊκός έχει τιμωρηθεί απ’ τις αρχές της εφετινής σεζόν, απ’ τα πειθαρχικά όργανα της UEFA με 7 (!) πρόστιμα που φτάνουν στο σύνολό τους τις 390.875 ευρώ και είναι η ελληνική ομάδα που έχει πληρώσει τα περισσότερα χρήματα σε τέτοιου είδους τιμωρίες απ’ το ξεκίνημα της χρονιάς.

