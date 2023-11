Πολιτική

Γλυπτά του Παρθενώνα: η κόντρα Μητσοτάκη - Σούνακ και το παρασκήνιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού αποδίδει το Μαξίμου την "διπλωματική απρέπεια" του Σούνακ. Απορρίφθηκε η συνάντηση με τον αναπληρωτή του. Τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά και η… Μόνα Λίζα.

-

Άδοξα ολοκληρώθηκε η επίσημη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λονδίνο, καθώς επισκιάστηκε από το σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο της ακύρωσης του σημερινού τετ α τετ με τον Βρετανό ομόλογό του, Ρίσι Σούνακ.

Η ακύρωση της συνάντησης έγινε αιφνιδιαστικά (επικοινώνησε o Βρετανός πρέσβης στην Αθήνα Μάθιου Λοτζ με τη διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του κ. Μητσοτάκη, Άννα Μαρία Μπούρα), την ώρα που ο Έλληνας πρωθυπουργός συναντούσε τον επικεφαλής του βρετανικού Εργατικού Κόμματος Κιρ Στάρμερ, με τους Βρετανούς να επικαλούνται αλλαγή του προγράμματος του κ. Σούνακ.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκφράζουν την έντονη ενόχλησή τους για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, κάνοντας λόγο για «φάουλ» και «πολιτικά απρεπή» κίνηση του κ. Σούνακ. Υπενθυμίζουν ότι η συνάντηση των δύο ηγετών ήταν προγραμματισμένη «και προφανώς ο κ. Σούνακ ενοχλήθηκε από όσα είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός στο BBC για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα. Τοποθέτηση, ωστόσο, που δεν ήταν διαφορετική από όσα έχει πει μέχρι τώρα και αποτελούν πάγιες ελληνικές θέσεις». Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζουν στην κυβέρνηση, «το ζήτημα δεν αφορά τη βρετανική κυβέρνηση αλλά το βρετανικό μουσείο, με το οποίο κάνουμε συζητήσεις και θα συνεχίσουμε».

Όσον αφορά την πρόταση των Βρετανών να συναντηθεί ο κ. Μητσοτάκης με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της χώρας, Όλιβερ Ντάουντεν, η ελληνική απάντηση ήταν «προφανώς αρνητική».

Στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις προηγούμενες μέρες έλεγαν ότι στο θέμα των Γλυπτών δεν ανέμεναν άμεσα αποτελέσματα. «Το ότι δεν είμαστε ακόμα κοντά σε συμφωνία, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουμε να θέτουμε το ζήτημα», σημείωναν χαρακτηριστικά και αυτό έπραξε με έμφαση ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο ΒΒC την περασμένη Κυριακή.

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα, όπως είπε, «θα φαίνονταν καλύτερα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Δεν είναι ζήτημα επιστροφής, τα Γλυπτά ανήκουν στην Ελλάδα και εκλάπησαν… Για εμάς είναι ζήτημα επανένωσης, πού μπορείς να θαυμάσεις καλύτερα αυτά τα σημαντικά μνημεία. Αν κόβαμε μισή τη Μόνα Λίζα και η μισή ήταν στο Λούβρο, τι θα συνέβαινε;» διερωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον οποίο απάντησε χθες το απόγευμα ο εκπρόσωπος του Ρίσι Σούνακ. Η βρετανική κυβέρνηση, όπως τόνισε, «δεν έχει κανένα σχέδιο να αλλάξει τον νόμο που απαγορεύει να φύγουν οριστικά τα Γλυπτά του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο και θεωρεί πως το λονδρέζικο ίδρυμα είναι το σωστό μέρος για τη στέγασή τους».

Εμφανώς ενοχλημένος ο κ. Μητσοτάκης, σε δήλωσή του αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της ακύρωσης της σημερινής συνάντησης, διεμήνυσε στον ομόλογό του ότι «όποιος πιστεύει στην ορθότητα και το δίκαιο των θέσεών του, δεν φοβάται ποτέ την αντιπαράθεση επιχειρημάτων».

Την ίδια ώρα, ανώτερη πηγή των Συντηρητικών δήλωνε στο BBC ότι «κατέστη αδύνατο για αυτή τη συνάντηση να προχωρήσει μετά από σχόλια σχετικά με τα Μάρμαρα του Παρθενώνα πριν από αυτήν. Η θέση μας είναι σαφής -τα Ελγίνεια Μάρμαρα αποτελούν μέρος της μόνιμης συλλογής του Βρετανικού Μουσείου και ανήκουν εδώ. Είναι απερίσκεπτο για οποιονδήποτε Βρετανό πολιτικό να υπαινίσσεται ότι αυτό υπόκειται σε διαπραγμάτευση».

Ταυτόχρονα, το βρετανικό δίκτυο έπαιζε ρεπορτάζ με τίτλο «Ο Σούνακ ακύρωσε τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό στη διαμάχη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα», ενώ δημοσίευμα του βρετανικού Independent ανέφερε ότι για το Λονδίνο δεν τίθεται θέμα επιστροφής των Γλυπτών στην Ελλάδα.

Κυβερνητικοί παράγοντες δεν αποκλείουν η εν λόγω κίνηση του πρωθυπουργού της Βρετανίας να σχετίζεται με τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά, ενόψει των επικείμενων εκλογών, σε μια προσπάθεια να απευθυνθεί στο εσωτερικό ακροατήριο και να αντιστρέψει το σε βάρος του κλίμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Παναθηναϊκός - UEFA: διπλό πρόστιμο για τα ματς με την Ρεν

Διδυμότειχο: Ζευγάρι ηλικιωμένων δώρισε 100000 ευρώ στο Νοσοκομείο

“The 2Night Show” - Αναστόπουλος: Δεν παντρεύτηκα ποτέ γιατί… (βίντεο)