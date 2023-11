Πολιτική

Γλυπτά του Παρθενώνα: Οργή Μητσοτάκη – Ο Σούνακ ακύρωσε την συνάντηση τους

Με σκληρή γλώσσα αντέδρασε ο Πρωθυπουργός στην ακύρωση, λίγες ώρες πριν αυτό πραγματοποιηθεί, του ραντεβού με τον Βρετανό ομόλογο του. θα συζητήσαν και για τα Γλυπτά του Παρεθνώνα.

Διπλωματική εμπλοκή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για την αιφνίδια ακύρωση της συνάντησής του με τον Βρετανό ομόλογό του, Ρίσι Σούνακ.

"Εκφράζω την ενόχλησή μου για το γεγονός ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός ακύρωσε την προγραμματισμένη μας συνάντηση λίγες ώρες πριν αυτή πραγματοποιηθεί. Ελλάδα και Βρετανία ενώνονται από παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας και το πλαίσιο των διμερών μας σχέσεων είναι εξαιρετικά ευρύ. Οι θέσεις της Ελλάδος για το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι γνωστές. Ήλπιζα να έχω την ευκαιρία να τις συζητήσω και με τον Βρετανό ομόλογό μου, μαζί με τις μεγάλες προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας: Γάζα, Ουκρανία, Κλιματική κρίση, μετανάστευση. Όποιος πιστεύει στην ορθότητα και το δίκαιο των θέσεών του δεν φοβάται ποτέ την αντιπαράθεση επιχειρημάτων". ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του Ρίσι Σούνακ, είχε τονίσει την αρνητικός θέση του Βρετανού Πρωθυπουργού στο ενδεχόμενο να εξεταστεί η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

«Έχουμε μια πάγια θέση, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει καταγράψει ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο αποκτήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με τους νόμους της εποχής. Ανήκουν νόμιμα στους διαχειριστές του Βρετανικού Μουσείου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Σούνακ.

Σε ερώτηση αν πρωθυπουργός συμφωνεί με την σύγκριση του κ. Μητσοτάκη μεταξύ των Γλυπτών και της Μόνα Λίζα, ο εκπρόσωπος δήλωσε: «Προφανώς δεν είναι κάτι με το οποίο θα συμφωνούμε. Αποκτήθηκαν νόμιμα την εποχή εκείνη, ανήκουν νόμιμα στους διαχειριστές του μουσείου. Υποστηρίζουμε αυτή τη θέση και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο αλλαγών».

Ο αξιωματούχος της Ντάουνινγκ Στριτ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει σχέδιο αλλαγής του νόμου του 1963, ο οποίος απαγορεύει την αφαίρεση αντικειμένων από τη συλλογή του ιδρύματος.

Λίγη ώρα μετά τη δήλωση δυσαρέσκειας του Έλληνα πρωθυπουργού για την ακύρωση του ραντεβού από τον Βρετανό ομόλογό του Ρίσι Σούνακ, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στην ελληνική κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι, τονίζοντας πως ο κ. Σούνακ ήταν «φάουλ και πολτικά απρεπής» με την ακύρωση του προγραμματισμένου ραντεβού για αύριο Τρίτη με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Μάλιστα, τονίζουν πως ο Βρετανός πρωθυπουργός ενοχλήθηκε από τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη στη συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC, κάτι που όμως, αποτελεί πάγιες ελληνικές θέσεις γύρω από τα γλυπτά του Παρθενώνα.

Και όπως σημειώνουν από την ελληνική κυβέρνηση: «Το ζήτημα δεν αφορά τη βρετανική κυβέρνηση, αλλά το Βρετανικό Μουσείο, με το οποίο συνεχίζονται οι συζητήσεις».

