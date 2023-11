Κόσμος

Τουρκία: Ακυρώθηκε η επίσκεψη Ραϊσί για την Γάζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί ακυρώθηκε η επίσκεψη του Ιρανού Προέδρου στην Άγκυρα, όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

-

Η προγραμματισμένη επίσκεψη του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί στην Τουρκία αναβλήθηκε, μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim του Ιράν, χωρίς να διευκρινίσει τους λόγους.

"Το ταξίδι ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, αλλά αναβλήθηκε για άλλη ημερομηνία", ανέφερε το πρακτορείο.

Νωρίτερα σήμερα η τουρκική προεδρία είχε ανακοινώσει την αναβολή της επίσκεψης Ραϊσί χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ανακοινώσει στα μέσα Νοεμβρίου την επίσκεψη του Ιρανού ομολόγου του, επισημαίνοντας ότι στόχος της είναι Άγκυρα και Τεχεράνη να συμφωνήσουν σε κοινή θέση στον πόλεμο στη Γάζα.

"Ο πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί έρχεται στην Τουρκία στις 28 Νοεμβρίου", είχε δηλώσει ο Ερντογάν σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροπλάνο κατά την επιστροφή του από περιφερειακή σύνοδο στο Ριάντ, στις 11 Νοεμβρίου.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονταν μέχρι και χθες στην επίσκεψη αυτή. Την Κυριακή οι δύο ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Τζανακόπουλος: Ο Κασσελάκης δεν θα κερδίσει ποτέ τον Μητσοτάκη, επειδή έχουν ίδια πολιτική (βίντεο)

Μύκονος: Πως έγινε το τροχαίο δυστύχημα του δικυκλιστή με την αγελάδα

Διδυμότειχο: Ζευγάρι ηλικιωμένων δώρισε 100000 ευρώ στο Νοσοκομείο