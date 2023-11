Παράξενα

Πάτρα: Μπαλκόνι έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανικός επικράτησε σε γειτονιά της Πάτρας όταν "ξηλώθηκε" μπαλκόνι και "προσγειώθηκε" σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

-

Αναστάτωση επικράτησε στην οδό Ζακύνθου, στην Πάτρα, όταν κατέρρευσε ένα μπαλκόνι και μέρος του έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο μαζί με σοβάδες και την τέντα.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αφού εκείνη την ώρα δεν περνούσε κανείς από το σημείο.

Η τροχαία απαγόρευσε τη διέλευση στη διασταύρωση με την οδό Θεσσαλονίκης.

Φωτογραφίες: thebest.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δρομολόγια πλοίων: Ποια δεν εκτελούνται λόγω μποφόρ

ΑΑΔΕ: Λουκέτο σε σούπερ μάρκετ που έκοβε, αλλά δεν δήλωνε αποδείξεις

Μύκονος: Πως έγινε το τροχαίο δυστύχημα του δικυκλιστή με την αγελάδα