Ινδία: Διασώθηκαν μετά από 17 ημέρες οι εργάτες που είχαν παγιδευτεί σε σήραγγα (εικόνες)

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 41 εργατών που ήταν παγιδευμένοι επί 17 ημέρες σε υπό κατασκευή οδική σήραγγα στη βόρεια Ινδία που κατέρρευσε.

Σε μια πραγματική μάχη με τον χρόνο, Ινδοί διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν και τους 41 εργάτες που βρίσκονταν παγιδευμένοι εδώ και 17 ημέρες σε μία οδική σήραγγα, η οποία κατέρρευσε, στη βόρεια Ινδία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ένας υπουργός.

«Είμαι απόλυτα ανακουφισμένος και ευτυχισμένος που οι 41 εργάτες, οι οποίοι είχαν παγιδευτεί κατά την κατάρρευση μιας σήραγγας στη Σιλκιάρα, διασώθηκαν», δήλωσε ο υπουργός Οδικών Μεταφορών Νιτίν Γκαντκάρι σε ένα δελτίο τύπου. Ο ίδιος χαιρέτισε «τις καλά συντονισμένες προσπάθειες», που επέτρεψαν «μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις διάσωσης των τελευταίων ετών».

«Η κατάσταση της υγείας τους είναι απολύτως καλή... όπως η δική σας ή η δική μου. Δεν υπάρχει αγωνία για την υγεία τους», είπε ο Γουακίλ Χασάν, αρχηγός μια ομάδας διάσωσης.

Στους διασωθέντες κρέμασαν γιρλάντες από πορτοκαλί λουλούδια, για να γιορτάσουν τη διάσωσή τους, την ώρα που τους υποδέχθηκαν εκπρόσωποι του κρατιδίου, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση.

Πλήθος ανθρώπων άρχισε να χειροκροτεί κατά την έξοδό τους από τη σήραγγα, ενώ ασθενοφόρα που θα τους παραλάμβαναν βρίσκονταν στην είσοδο της σήραγγας, όπου οι εργάτες παρέμεναν εγκλωβισμένοι μετά την κατάρρευση ενός τμήματος του υπό κατασκευή έργου στο κρατίδιο Ουταράχαντ, στις 12 Νοεμβρίου.

«Θέλω να πω στους φίλους που παγιδεύτηκαν στη σήραγγα ότι το θάρρος σας και η υπομονή σας μας εμπνέουν όλους», έγραψε σε μήνυμα στο X ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι.

Συγγενείς των εργατών, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή αναμένοντας να καταφέρουν τελικά να τους δουν, επιβεβαίωσαν πως οι άνδρες αυτοί, εξαντλημένοι, βγήκαν από τη σήραγγα, αφότου τους ανέσυραν κατά μήκος ενός σωλήνα 57 μέτρων με ειδικά τροχήλατα φορεία.

Οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να τοποθετήσουν εντός της ημέρας το τελευταίο τμήμα ενός σωλήνα που θα επέτρεπε τη διάσωση των 41 εργατών.

Σε φωτογραφίες των διασωστών, που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται άνδρες να χαμογελούν και να κάνουν το σήμα της ειρήνης, καθώς οι εργασίες γεώτρησης ολοκληρώθηκαν με την απομάκρυνση τόνων χώματος, τσιμέντου και συντριμμιών που εμπόδιζαν τους εργάτες.

Την ώρα που η νύχτα έπεφτε και η αναμονή συνεχιζόταν έως την έξοδο του πρώτου άνδρα, συγγενείς των εργατών δεν έκρυβαν πλέον την ανακούφισή τους.

«Ευχαριστούμε τον Θεό και τους διασώστες που εργάστηκαν σκληρά για να τους σώσουν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νάιγερ Άχμαντ, του οποίου ο μικρός αδελφός Σαμπάχ Άχμαντ ήταν μεταξύ των εγκλωβισμένων εργατών και ο οποίος είχε κατασκηνώσει εδώ και δύο εβδομάδες στην περιοχή.

Ο Σουντχάνσου Σαχ, ο οποίος είχε επίσης κατασκηνώσει εκεί αναμένοντας τη διάσωση του μεγαλύτερου αδελφού του Σόνου Σαχ, δήλωσε πως οι συγγενείς τους ξεκίνησαν να γιορτάζουν το τέλος του εφιάλτη.

«Είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι και γεμάτοι από ελπίδα», είπε.

Έπειτα από σειρά αναποδιών, μηχανικοί του στρατού και ανθρακωρύχοι προσπάθησαν με χειροκίνητα τρυπάνια να ανοίξουν χώρο μέσα από βράχους και συντρίμμια προκειμένου να καθαρίσουν το τελευταίο τμήμα της σήραγγας και να φθάσουν στους παγιδευμένους εδώ και 17 ημέρες άνδρες.

Τριμελείς ομάδες έσκαβαν εναλλάξ για να εισαγάγουν τα τελευταία τμήματα ενός σωλήνα, που ήταν αρκετά φαρδύς προκειμένου να επιτρέψει σε έναν άνδρα να περάσει και εντέλει να επιτρέψει την απομάκρυνση των εργατών.

Όταν ο ένας έσκαβε, ένας δεύτερος απομάκρυνε τα συντρίμμια με τα χέρια και ο τρίτος τα τοποθετούσε σε ένα καρότσι, εξήγησε σήμερα ο Ράζπουτ Ράι, ένας ειδικός στις γεωτρήσεις, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India.

Μετά την κατάρρευση της σήραγγας, οι προσπάθειες διάσωσης ήταν περίπλοκες και επιβραδύνονταν από τις πτώσεις συντριμμιών και τις συνεχείς βλάβες των διατρητικών μηχανημάτων, κρίσιμης σημασίας για τη διάσωση των εργατών.

Ο Ινδός δισεκατομμυριούχος Άναντ Μαχίντρα απέτινε φόρο τιμής στους άνδρες, που στριμώχθηκαν σε έναν στενό σωλήνα για να καθαρίσουν χειροκίνητα τους βράχους.

«Πρόκειται για μια καθησυχαστική υπενθύμιση ότι στο τέλος, ο ηρωϊσμός είναι τις περισσότερες φορές υπόθεση προσπαθειών και ατομικών θυσιών», έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

