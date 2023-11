Πολιτισμός

Γλυπτά Παρθενώνα: Μηνύματα συμπαράστασης Βρετανών μέσω του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Βρετανοί διανοούμενοι μιλούν στον ΑΝΤ1 για το «φάουλ» Σούνακ και το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών στην Αθήνα.

Του Ισαάκ Καριπίδη, της Κέλλυς Χεινοπώρου και της Λίλιαν Τσουρλή

Και ενώ η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνιαα βρισκόταν σε συζητήσεις με το Βρετανικό Μουσείο προκειμένου να βρεθεί μια φόρμουλα επιστροφής των Γλυπτών στην Αθήνα, το σημερινό επεισόδιο φαίνεται να απομακρύνει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η τελευταία πρόταση του Βρετανικού Μουσείου αφορούσε στον δανεισμό των Γλυπτών για 15χρονια στο Μουσειο της Ακροπολης, με αντάλλαγμα την αποστολή στη Βρετανία ελληνικών αρχαιοτήτων προς έκθεση.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από εμένα και πολλή ντροπή έχει στην Αγγλία». Με αυτά τα λόγια η διεθνούς φήμης συγγραφέας και φιλέλληνας Βικτώρια Χίσλοπ απευθύνεται στους Έλληνες για την τροπή που έχει πάρει τις τελευταίες ώρες το θέμαα της επανένωσης των Γλυπτών.

«Είναι λίγο σκάνδαλο αυτό που έχει γίνει», συμπλήρωσε.

Στο πλευρο της Ελλάδας και Βρετανοί διανοουμενοι. Ο γνωστός ιστορικός Ρόντερικ Μπίτον που συνάντησε τον Έλληνα πρωθυπουργό σε εκδήλωση αφιερωμενη στον Γιώργο Σεφερη.

«Προκειται για αανεξήγητο διπλωματικό λάθος εκ μέρους του κ.Σούνακ γιατί απο τη στάση που περνούν για τον επαναπατρισμό των Γλυπτών, οι διαπραγματεύσεις είναι απαραίτητες και η υπόθεση πολτική», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών, Ρόντερικ Μπίτον ( Roderick Beaton).

Η Μαρλέν Γκοντογουίν, γραμματέας της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών, δήλωσε πως «για τους Βρετανούς ήταν μεγάλη απογοήτευση, αυτή τη λέξη θα χρησιμοποιήσω, και ένα διπλωματικό σφάλμα. Μιλάμε για πολιτιστική κληρονομιά, η οποία εξυμνείται παγκοσμίως και απαιτεί τον παγκόσμιο σεβασμό μας. Και έτσι, από σεβασμό ο κΣούνακ έπρεπε να είχε συναντηθεί με τον κ.Μητσοτάκη».

Για πολιτικό παιχνίδι του Ρίσι Σούνακ κάνει λόγο ο γνωστός φιλέλληνας και πρώην ανταποκριτής βρετανικών μέσων στην Ελλάδα Μπρους Κλάρκ.

«Η κοινή γνώμη είναι υπέρ της επιστροφής της επανένωσης στους ππερισσότερους δεν καλοφαίνεται αυτό το παιχνίδι», είπε χαρακτηριστικά.

Από το 1806 τα Γλυπτά του Παρθενώνα βρίσκονται στην Βρετανία ,ενώ το 1982 η Μελίνα Μερκούρη έθεσε για πρώτη φορά στη Διάσκεψη των υπουργών Πολιτισμού της UNESCO το θέμα της επιστροφής τους στην Ελλάδα. Μετα από τη συγκινητική ομιλίαα της, οι πιέσεις προς τους Βρετανούς ήταν όλο και πιο έντονες.

Το ααίτημαα για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι τόσο παλιό όσο και η ιστορίαα του νεοελληνικού κράτους. Μάλιστα υπάρχει ενας αστικός μύθος ο οποίος λέει ότι, οι Έλληνες μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο ζήτησαν απο τον Τσόρτσιλ να επιστρέψει τα Γλυπτά στην Αθήνα κι αυτός τους απάντησε πως θα το κάνει όταν επιστρέψει το base water την ππεριοχή που κατοικούσαν Έλληνες.

