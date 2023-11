Πολιτική

Γλυπτά του Παρθενώνα: Συνάντηση Γεραπετρίτη - Κάμερον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Βρετανού υπουργού Εσωτερικών. Τι συζήτησαν.

-

Στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Άγγλο ομόλογό του, Nτέιβιντ Κάμερον, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κύριος Γεραπετρίτης επισήμανε τη διαφωνία αρχής που υφίσταται ως προς το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα.

Ωστόσο, όπως γίνεται γνωστό, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν ότι υφίσταται ανάγκη συνεργασίας για τη διαφύλαξη των διμερών σχέσεων Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου και την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Το χρονικό του διπλωματικού επεισοδίου Ελλάδας – Βρετανίας

Το βράδυ της Δευτέρας (27.11.2023) ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ, ακύρωσε τη συνάντηση που επρόκειτο να έχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα (28.11.2023) το πρωί, και μάλιστα έγινε γνωστό από την επίσημη δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού, στην οποία εξέφρασε την ενόχληση του.

Το Μέγαρο Μαξίμου έκανε λόγο για πολιτική απρέπεια, με τους Βρετανούς να προσπαθούν στη συνέχεια να πείσουν ότι η ελληνική πλευρά είχε διαβεβαιώσει ότι στην συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρίσι Σούνακ δεν θα έθεταν θέμα Γλυπτών του Παρθενώνα. Ωστόσο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Ειδήσεις σήμερα:

Δρομολόγια πλοίων: Ποια δεν εκτελούνται λόγω μποφόρ

ΑΑΔΕ: Λουκέτο σε σούπερ μάρκετ που έκοβε, αλλά δεν δήλωνε αποδείξεις

Πάτρα: Μπαλκόνι έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο (εικόνες)