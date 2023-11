Life

“The 2Night Show”: Καραντινάκης και Κουλίεβα για τη θεατρική τους συνεργασία

Το πρώην ζευγάρι μίλησε για τη γνωριμία τους στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας τον γάμο, τον γιο τους και την επιστροφή στην Ελλάδα.

Καλεσμένοι στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» βρέθηκαν, το βράδυ της Τρίτης 28 Νοεμβρίου, οι Ταμίλλα Κουλίεβα και ο Γρηγόρης Καραντινάκης.

Το πρώην ζευγάρι, που έχει μια σχέση ζωής με πολλές διακυμάνσεις μέσα στα χρόνια, έκανε την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση με αφορμή τη θεατρική τους συνεργασία και μίλησαν για όλα: Για τη γνωριμία τους στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας τον γάμο, τον γιο τους και την επιστροφή στην Ελλάδα.

«Όταν έχεις ένα παιδί το κέντρο είναι το παιδί οπότε δεν μου πέρασε ούτε μία στιγμή να εργαλειοποιήσω το παιδί στη σχέση μας με την Ταμίλα. Για εμένα η Ταμίλα ήταν η καλύτερη μαμά του κόσμου» σημείωσε ο Γρηγόρης Καραντινάκης.

Από πλευράς της η Ταμίλα Κουλίεβα πρόσθεσε: «Ο Στέφανος κάποια στιγμή μας είπε ότι είναι περήφανος για εμάς που έχουμε αυτή τη σχέση ήταν πολύ συγκινητικό».

«Γνωριζόμασταν μεταξύ μας οι φοιτητές γιατί συνεργαζόμασταν υπήρχε μία αλληλοεπίδραση. Και μία ωραία χρονιά στη σχολή ήρθε μία συμφοιτήτριά μου και μου πρότεινε να ανεβάσουμε τη “Λυσιστράτη” του Αριστοφάνη. Ζητήσαμε από τον Γρηγόρη να μας σκηνοθετήσει και έτσι ήρθαμε πιο κοντά», ανέφερε στη συνέχεια.

Η γνωστή ηθοποιός σημείωσε ότι ο Γρηγόρης Καραντινάκης είναι πολύ υποστηρικτικός απέναντί της και πως τον συμβουλεύεται ακόμα και τώρα πριν πάρει μια επαγγελματική απόφαση.

