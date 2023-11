Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: Μαθητές Γυμνασίου βρέθηκαν ημιλιπόθυμοι στην τουαλέτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυο μαθήτριες κι ένας μαθητής μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Τι είναι η κρυσταλλική ουσία που κατανάλωσαν.

-

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης σε σχολείο της Νέας Αλικαρνασσού, στο Ηράκλειο, όταν δυο μαθήτριες εντοπίστηκαν ημιλιπόθυμες στις τουαλέτες.

Εκτός από τις δύο μαθήτριες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ακόμα ένα αγόρι έχει μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ, ενώ φέρονται να συμμετείχαν και άλλοι μαθητές στο συμβάν και στη λήψη των ουσιών, με αποτέλεσμα να αισθάνονται ζαλάδες, χωρίς ωστόσο να επιθυμούν τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο!

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretaone.gr, οι μαθητές φέρεται πως κατανάλωσαν μια κρυσταλλική εθιστική ουσία η οποία περιέχει αυξημένα ποσοστά νικοτίνης!

Στο Γυμνάσιο της Νέας Αλικαρνασσού, επικρατεί μεγάλη αναστάτωση, ενώ η διευθύντρια του σχολείου βρίσκεται στην Αστυνομική Διεύθυνση προκειμένου να καταθέσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για το σοβαρό αυτό περιστατικό. Επίσης, έχει ενημερωθεί τόσο η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όσο και το υπουργείο Παιδείας.

Παράλληλα, πέρα από την ενημέρωση που είχαν οι γονείς για την κατάσταση των παιδιών τους, πλέον αντιμετωπίζουν και τις συνέπειες του νόμου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ειδήσεις σήμερα:

Κένυα – πλημμύρες: Εκατόμβη νεκρών από το φαινόμενο Ελ Νίνιο (εικόνες)

Ποινικός Κώδικας: Τέλος στο ακαταδίωκτο των τραπεζιτών

Εκαναν πιάτσα μέρα - μεσημέρι δίπλα σε νηπιαγωγείο!