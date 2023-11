Οικονομία

ΑΑΔΕ: ΑΦΜ και Κλειδάριθμος θα χορηγούνται πλέον ψηφιακά

Αναλυτικά τα βήματα που θα ακολουθούν όσοι θέλουν να ζητήσουν και να πάρουν ΑΦΜ για τους ίδιους ή τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους.

Στη λειτουργία δύο νέων ψηφιακών εφαρμογών που αναβαθμίζουν την εξυπηρέτηση και διευκολύνουν τον πολίτη προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, από την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2023: Πρόκειται για την εφαρμογή ΑΦΜ και Κλειδάριθμος, για ταυτόχρονη απόδοση ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα, και την εφαρμογή Κλειδάριθμος, για έκδοση Κλειδαρίθμου σε φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ήδη ΑΦΜ και θέλουν να εγγραφούν/επανεγγραφούν στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Αρχής,

«Με τις δύο νέες ψηφιακές διαδικασίες:

Με σκοπό την ομοιόμορφη τήρηση των στοιχείων μητρώου, την αποφυγή λαθών κατά την καταχώρηση των στοιχείων και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των πολιτών από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΑΔΕ, οι αιτήσεις απόδοσης ΑΦΜ, με ταυτόχρονη έκδοση Κλειδαρίθμου, για φυσικά πρόσωπα, υποβάλλονται πλέον αποκλειστικά ψηφιακά, μέσω υποβολής του σχετικού αιτήματος στην εφαρμογή ΑΦΜ & Κλειδάριθμος της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr). Έντυπες αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας στη ΔΟΥ ή αιτήσεις μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» δεν θα εξυπηρετούνται εφεξής.

Αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται η ήδη ψηφιακή διαδικασία εγγραφής στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (έκδοση Κλειδαρίθμου).

Αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται πλέον ψηφιακά και μέσω εκπροσώπου, με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet. Στην περίπτωση αυτή, η ΑΑΔΕ ελέγχει μόνο την ύπαρξη νόμιμης σχέσης εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης και καταργείται εφεξής η ανάγκη επίσκεψης του εκπροσώπου στη ΔΟΥ ή ραντεβού στο myAADElive για την ταυτοποίησή του. Εξαλείφεται έτσι ένας μη απαιτούμενος λόγος επίσκεψης πολιτών στις ΔΟΥ.

Όταν εκδίδεται ΑΦΜ κατόπιν αίτησης, εκδίδεται ταυτόχρονα και Κλειδάριθμος. Αντιθέτως, δεν απαιτείται η έκδοση Κλειδαρίθμου στους ΑΦΜ που η ΑΑΔΕ έχει αποδώσει σε ανήλικα τέκνα με δικές της ενέργειες (δηλ. χωρίς αίτηση των γονέων τους).

Για την απόδοση Κλειδαρίθμου φυσικού προσώπου γίνεται πρώτα αυτοματοποιημένος έλεγχος ταυτοποίησης κινητού τηλεφώνου και μόνον εφόσον αυτή δεν καταστεί εφικτή, προβλέπεται ταυτοποίηση μέσω της υπηρεσίας myAADElive ή επίσκεψης στη ΔΟΥ.

Ι. ΑΦΜ και Κλειδάριθμός: Από την 1/12/2023, τα αιτήματα όλων των φυσικών προσώπων για απόδοση ΑΦΜ Κλειδαρίθμου κι και έκδοση κωδικών TAXISnet υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στην εφαρμογή «ΑΦΜ & Κλειδάριθμος». Ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει αίτημα για τον εαυτό του ή για λογαριασμό άλλου προσώπου, ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο. Για τους φορολογουμένους οι οποίοι αιτούνται και λαμβάνουν για πρώτη φορά ΑΦΜ δημιουργείται ταυτόχρονα και λογαριασμός TAXISnet με την έκδοση κωδικών και Κλειδαρίθμου, χωρίς επιπρόσθετη δική τους ενέργεια πέρα από την ανάγκη ενεργοποίησης του λογαριασμού. Τα βήματα για την απόκτηση ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου θα είναι τα εξής:

A. Αίτηση από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο:

1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτησή του στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) / ΑΦΜ & Κλειδάριθμος / ΑΦΜ & Κλειδάριθμος

2. Επιλέγει τον τρόπο ταυτοποίησής του, είτε μέσω βιντεοκλήσης στην υπηρεσία myAADElive, είτε με φυσική παρουσία κατόπιν ραντεβού στη ΔΟΥ.

3. Ο ΑΦΜ και ο Κλειδάριθμος αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος.

Β. Αίτηση από νόμιμο εκπρόσωπο (π.χ. γονέα τέκνου) ή φορολογικό εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο:

1. Ο εκπρόσωπος υποβάλλει την αίτηση του στην ψηφιακή πύλη myAADE / ΑΦΜ & Κλειδάριθμος / ΑΦΜ & Κλειδάριθμος

2. Εάν πρόκειται για νόμιμη εκπροσώπηση, υποβάλλει τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη σχέση, όπως του υποδεικνύονται από την εφαρμογή. Εάν πρόκειται για εξουσιοδοτημένη εκπροσώπηση, επισυνάπτει ειδική εξουσιοδότηση ότι ενεργεί ως εκπρόσωπος. Σχετικό υπόδειγμα είναι αναρτημένο εντός της εφαρμογής

3. Δεν απαιτείται ταυτοποίηση του εκπροσώπου, δεδομένου ότι αυτός έχει υποβάλει την αίτηση με χρήση των κωδικών του TAXISnet.

4. Κατόπιν επιβεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης και της εξουσιοδότησης (εφόσον πρόκειται για εξουσιοδοτημένη εκπροσώπηση) από υπάλληλο της ΑΑΔΕ, χορηγείται ΑΦΜ και Κλειδάριθμος και τα δεδομένα (ΑΦΜ, κωδικοί πρόσβασης και Κλειδάριθμος) αποστέλλονται ως εξής:

στον ενδιαφερόμενο, εφόσον έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε στην αίτηση, σε κρυπτογραφημένο αρχείο.

στον νόμιμο εκπρόσωπο ή φορολογικό εκπρόσωπο, σε κάθε περίπτωση, ή στον εξουσιοδοτημένο τρίτο, εφόσον δίδεται η σχετική συγκατάθεση προς αυτόν να παραλάβει, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στην εφαρμογή «Στοιχεία Επικοινωνίας» του myAADE, σε κρυπτογραφημένο αρχείο.

ΙΙ. Κλειδάριθμος: Από την 1/12/2023, τα φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ήδη ΑΦΜ και επιθυμούν να εγγραφούν στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, υποβάλλουν αίτηση για Κλειδάριθμο αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στην εφαρμογή Κλειδάριθμος. Ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει αίτημα για τον εαυτό του (εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο) ή για λογαριασμό άλλου φυσικού ή μη φυσικού προσώπου, ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο. Τα βήματα για την απόκτηση Κλειδαρίθμου είναι τα εξής:

A. Αίτηση από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο):

1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτησή του στην ψηφιακή πύλη myAADE /ΑΦΜ & Κλειδάριθμος / Κλειδάριθμος

2. Με την υποβολή της αίτησης γίνεται αυτοματοποιημένος έλεγχος ταυτοποίησης του αριθμού κινητού τηλεφώνου του, μέσω διαλειτουργικότητας με τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή/και με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας.

Εάν επιτευχθεί αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση, τα δεδομένα του λογαριασμού (κωδικοί πρόσβασης και Κλειδάριθμος) αποστέλλονται αυτοματοποιημένα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει και επιβεβαιώσει ο φορολογούμενος στην αίτηση, με τον Κλειδάριθμο ειδικά να αποστέλλεται τμηματικά: το πρώτο τμήμα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το δεύτερο τμήμα με SMS στον ταυτοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Εάν δεν επιτευχθεί αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση ή δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, ο ενδιαφερόμενος οδηγείται σε επιλογή ταυτοποίησης είτε μέσω βιντεοκλήσης στο myAADElive, είτε με φυσική παρουσία στη ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα του λογαριασμού (κωδικοί πρόσβασης και Κλειδάριθμος) αποστέλλονται μετά την ταυτοποίηση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος.

Β. Αίτηση από νόμιμο εκπρόσωπο (π.χ. γονέα τέκνου) φυσικού ή μη φυσικού προσώπου ή φορολογικό εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο:

1. Ο εκπρόσωπος υποβάλλει την αίτηση του στην ψηφιακή πύλη myAADE/ ΑΦΜ & Κλειδάριθμος/Κλειδάριθμος από την κατάλληλη επιλογή για φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο.

2. Εάν υπάρχει νόμιμη σχέση, ήδη καταγεγραμμένη στο Φορολογικό Μητρώο, η διαδικασία ολοκληρώνεται πλήρως αυτοματοποιημένα, χωρίς παρέμβαση υπαλλήλου. Εάν υπάρχει σχέση εξουσιοδότησης, ο εκπρόσωπος επισυνάπτει την ειδική εξουσιοδότηση, υπόδειγμα της οποίας είναι αναρτημένο εντός της εφαρμογής.

3. Δεν απαιτείται ταυτοποίηση του εκπροσώπου, δεδομένου ότι αυτός έχει υποβάλει την αίτηση με χρήση των κωδικών του TAXISnet.

4. Εάν πρόκειται για νόμιμη εκπροσώπηση, η διαδικασία ολοκληρώνεται αυτόματα. Εάν πρόκειται για εξουσιοδοτημένη εκπροσώπηση, κατόπιν επιβεβαίωσης της εξουσιοδότησης από υπάλληλο της ΑΑΔΕ, τα δεδομένα (ΑΦΜ, κωδικοί πρόσβασης και Κλειδάριθμος) αποστέλλονται ως εξής:

στον φορολογούμενο, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε στην αίτηση.

στον νόμιμο εκπρόσωπο φυσικού ή μη φυσικού προσώπου ή φορολογικό εκπρόσωπο, σε κάθε περίπτωση, ή σε εξουσιοδοτημένο (από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο φυσικού ή μη φυσικού προσώπου) τρίτο πρόσωπο, εφόσον δίδεται η σχετική συγκατάθεση προς αυτόν να παραλάβει, στη θυρίδα του εκπροσώπου στην εφαρμογή «Τα Μηνύματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα ανωτέρω οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ:213-1621000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: Δευτέρα - Παρασκευή, 07:30 - 17:00».

