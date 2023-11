Υγεία - Περιβάλλον

Σάνεν Ντόχερτι: Ο καρκίνος έχει πάει στα οστά μου, δεν θέλω να πεθάνω

Η εξομολόγηση της ηθοποιού της αγαπημένης σειράς της δεκαετίας του 1990, για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο.

Ότι ο καρκίνος έχει κάνει μετάσταση στα οστά της έκανε γνωστό η Σάνεν Ντόχερτι, που εδώ και χρόνια δίνει μάχη για να τον αντιμετωπίσει.

Η δημοφιλής ηθοποιός, η «Μπρέντα» από το “Beverly Hills, 90210” διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο στο μαστό το 2015. Τότε υποβλήθηκε σε μαστεκτομή, χημειοθεραπεία και ακτινοβολία.

Τον περασμένο Ιούνιο έκανε γνωστό πως, ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί στον εγκέφαλό της και της αφαιρέθηκε ένας όγκος.

«Φοβόμουν όλα τα πιθανά άσχημα αποτελέσματα, ανησυχούσα για το αν θα άφηνα τη μαμά μου και πώς αυτό θα την επηρέαζε. Ανησυχούσα ότι θα έβγαινα από το χειρουργείο και δεν θα ήμουν πια ο εαυτός μου. Έτσι μπορεί να μοιάζει ο καρκίνος», είπε για το περασμένο χειρουργείο της.

Τώρα, σε συνέντευξή της στο People, ήταν αφοπλιστική:

«Δεν θέλω να πεθάνω. Δεν έχω τελειώσει με τη ζωή. Δεν τελείωσα με την αγάπη. Δεν τελείωσα με το να δημιουργώ. Δεν τελείωσα με την ελπίδα να αλλάξω τα πράγματα προς το καλύτερο. Απλά δεν έχω – δεν έχω τελειώσει».

