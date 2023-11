Οικονομία

Επίδομα Ανεργίας - Δώρο Χριστουγέννων: “Έρχεται” η καταβολή τους από τη ΔΥΠΑ

Πότε αναμένεται να καταβληθούν στους δικαιούχους, το μηνιαίο επίδομα και η αντιστοιχία Δώρου Χριστουγέννων.

Nωρίτερα από πέρυσι (5 Δεκεμβρίου 2022) αναμένεται να πιστωθεί φέτος από τη ΔΥΠΑ προς τους δικαιούχους ανέργους, το επίδομα ανεργίας μηνός Δεκεμβρίου, καθώς και το δώρο Χριστουγέννων.

Τα επιδόματα θα πληρωθούν διπλά όπως κάθε χρόνο, αφού θα γίνει η προπληρωμή των τακτικών επιδομάτων ανεργίας, επιδομάτων μακροχρονίως ανέργων και των βοηθημάτων ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Παράλληλα θα γίνει προπληρωμή των «δώρων» Χριστουγέννων 2023 στους τακτικά επιδοτούμενους ανέργους, στους δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας και στους δικαιούχους του επιδόματος γονικής αδείας.

Υπενθυμίζουμε ότι για την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων θα πρέπει ο άνεργος να παίρνει επίδομα ανεργίας ή να έχει λάβει επίδομα ανεργίας για κάποιο διάστημα από την 1η Μαΐου 2023 και μετά.

Οι πιστώσεις των επιδομάτων και του δώρου Χριστουγέννων θα γίνουν αυτόματα, με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης των δικαιούχων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά από την καταβολή τους από τη ΔΥΠΑ.

