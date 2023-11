Αθλητικά

Europa League - Παναθηναΐκός: “τελικός” με την Βιγιαρεάλ

Οι “πράσινοι”… παίζουν τα ρέστα τους στην 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa League. Τα “σχέδια” του Γιοβάνοβιτς και η αποστολή του “τριφυλλιού”

Οι δύο ήττες από την Ρεν (1-2 στη Λεωφόρο, 1-3 στη Γαλλία) «ψαλίδισαν» τις ελπίδες του Παναθηναϊκού για την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Europa League και την πρώτη δυάδα στη βαθμολογία του 6ου ομίλου της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι», ωστόσο, έχουν άλλη μία ευκαιρία το βράδυ της Πέμπτης (22:00) και είναι αποφασισμένοι να παίξουν τα... ρέστα τους στο «Ceramica» απέναντι στη Βιγιαρεάλ για να διεκδικήσουν ένα μεγάλο διπλό και να το παλέψουν μέχρι τέλους για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στον όμιλο. Με μίνιμουμ στόχο την 3η θέση που οδηγεί στα μπαράζ εισόδου στους «16» του Europa Conference League.

Σε μία χώρα όπου ο Παναθηναϊκός δεν έχει νικήσει ποτέ σε ευρωπαϊκό ματς, θα επιχειρήσει άλλη μία υπέρβαση, έχοντας απέναντί του μία δεδομένα πολύ ποιοτική ομάδα που κατέκτησε το Europa League το 2021 και το 2022 έφτασε ως τους «4» του Champions League.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς απ’ την πλευρά του δεν ασχολείται με τις... παραδόσεις κι ολοκλήρωσε το βράδυ της Τετάρτης (29/11) με προπόνηση στο «Ceramica» την προετοιμασία των «πράσινων», έχοντας στο μυαλό του ένα σχήμα με... συνταγή «Γ. Καραϊσκάκης».

Δηλαδή με τον Γουίλιαν Αράο στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Μπαρτ Σένκεφελντ και τον Ρουμπέν Πέρεθ στον άξονα της μεσαίας γραμμής με παρτενέρ τον Άνταμ Τσέριν. Στη μεσοεπιθετική τριάδα επιστρέφει έπειτα από δύο ματς στον πάγκο ο Σεμπαστιάν Παλάσιος και θα παραμείνει βασικός ο Μπερνάρ Ντουάρτε. Αν επιλεγεί στην ενδεκάδα ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, ο Βραζιλιάνος θα πάει στο «10» με τον Καταλανό εξτρέμ δεξιά και τον Παλάσιος αριστερά να ξεκινούν με «ανάποδα» πόδια.

Αν εντέλει παίξει βασικός ο Τζούριτσιτς, θα πάει εκείνος στο «10» και ο Μπερνάρ θα ξεκινήσει δεξιά. Στην κορυφή της επίθεσης θα παραμείνει ο Φώτης Ιωαννίδης, ενώ τα άκρα της άμυνας θα καλύψουν οι Γιώργος Βαγιαννίδης και Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Στο τέρμα, ο Γιοβάνοβιτς έδειξε και στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου της τετάρτης (29/11) πως εμπιστεύεται απόλυτα τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι κι ο Ιταλός θα παραμείνει βασικός.

Την αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τη Βιγιαρεάλ συγκροτούν οι Μπρινιόλι, Λοντίγκιν, Ξενόπουλος, Βαγιαννίδης, Κώτσιρας, Μλαντένοβιτς, Χουάνκαρ, Σένκεφελντ, Γεντβάι, Σιδεράς, Ρουμπέν, Αράο, Τσέριν, Βιλένα, Μπερνάρ, Τζούριτσιτς, Παλάσιος, Μαντσίνι, Αϊτόρ, Ιωαννίδης και Σπόραρ.

Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο Σλοβάκος, Ιβάν Κρούζλιακ, κατηγορίας Elite.

